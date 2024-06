Prachtig moment van ‘man die gehaat werd door alle Nederlanders’ vlak voor aftrap Polen - Nederland

is zondag namens de Duitse televisie analist bij het EK-duel van het Nederlands elftal met Polen. Vlak voor de aftrap voltrok er zich een prachtig moment tussen de Duitse voetballegende en supporters van Oranje.

Presentator Gert van ’t Hof licht bij de NOS uit dat Matthäus in het laatste uur voor de aftrap massaal op de foto ging met aanwezige Oranje-supporters in het Volksparkstadion in Hamburg. “We zitten naast de collega’s van de Duitse televisie. Daar is Lothar Matthäus een van de analisten”, zegt de NOS-presentator.

“Er heeft net ook een gesprek plaatsgevonden tussen Rafael van der Vaart en Lothar Matthäus, de aanvoerder van het Duitse elftal in 1988”, vervolgt Van ’t Hof. “Het was aardig om te zien dat de man die toen, eind jaren 80, echt wel gehaat werd door alle Nederlanders, op de foto ging met allerlei Nederlandse supporters. Dan zie je ook wat tijd doet.”

Matthäus speelde 150 interlands voor Duitsland en was in 1988 aanvoerder van de nationale ploeg die in de halve finales van het EK met 1-2 verloor van Oranje. De oud-middenvelder was het boegbeeld van meerdere generaties Duitsers die een hevige rivaliteit met Nederland kenden.

