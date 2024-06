Van Hooijdonk ziet 'geweldig wapen' voor Oranje: 'Hij zet die zijkanten op zeker aan het werk'

Pierre van Hooijdonk voorziet een belangrijke rol voor in het openingsduel van het Nederlands elftal op het Europees Kampioenschap. De middenvelder van PSV moet volgens Pi-Air niet worden vergeleken met de geblesseerde , wiens plek in de basis hij min of meer inneemt, maar voegt wel hele andere kwaliteiten toe aan het elftal van bondscoach Ronald Koeman.

Van Hooijdonk is duidelijk over de kwaliteiten van Veerman: "Hij is dé speler die een klein gaatje nodig heeft om tot een steekbal te komen", aldus de oud-international voor de camera's van de NOS. "Hij heeft zijn binnenkantje voet, zijn wreef, bij elke pass zit er echt een gedachte achter. Het is nooit op kracht, hij speelt echt op souplesse."

De vergelijking met De Jong, die het EK vanwege een enkelblessure aan zich voorbij moet laten gaan, gaat volgens de oud-speler van onder meer Feyenoord en NAC Breda niet op. "Mensen willen hem heel graag op Frenkie leggen, maar dat is totale onzin want het zijn totaal andere types", doceert Van Hooijdonk. "Frenkie die met een bal gaat dribbelen en dan vaak de voorassist op de voorassist geeft. Veerman is veel directer betrokken bij doelpunten en assists, daar zit een beetje het verschil in."

Daarom hoeft het ontbreken van De Jong in Duitsland helemaal niet nadelig uit te pakken voor Oranje, meent Van Hooijdonk: "Het gaat er niet om wie er beter is, want dat is de discussie helemaal niet. Maar: mét Joey Veerman, en als je dan ook nog eens tegen sterke tegenstanders snelheid op de flanken hebt... Dan heb je wel zo'n geweldig wapen, want hij zet die zijkanten op zeker aan het werk."

