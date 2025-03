Ronald Koeman wekt grote verbazing met voorselectie, 'pain in the ass' Noa Lang wordt hard aangepakt

Henk Spaan plaatst zijn vraagtekens bij het feit dat door Ronald Koeman is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Lang is met acht doelpunten en tien assists weliswaar belangrijk geweest voor PSV, maar Spaan hekelt het gedrag van de aanvaller en vraagt zich af wat Koeman met ‘zo’n pain in the ass’ moet.

PSV tastte in de zomer van 2023 diep in de buidel voor de komst van Lang. De buitenspeler begon voortvarend aan zijn avontuur in Eindhoven en schonk zijn nieuwe werkgever meteen een prijs (de Johan Cruijff Schaal), maar slaagde er mede door blessureleed niet in om zijn goede start een passend vervolg te geven. Lang had uiteindelijk een beperkt aandeel in de landstitel. Hij was er bij aanvang van dit seizoen alles aan gelegen zich te ‘revancheren’, maar met PSV gaat het sinds de jaarwisseling volledig de verkeerde kant op. Lang had nog wel een belangrijk aandeel in de uitschakeling van Juventus in de Champions League, maar het lukt ook hem niet om zijn ploeg in de Eredivisie weer op het goede spoor te krijgen.

In de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles ging het opnieuw mis voor PSV (3-2) en was Lang - niet voor het eerst dit seizoen - vooral bezig met zijn tegenstanders en het publiek. Spaan heeft zich flink zitten ergeren aan het optreden van Lang en vraagt zich zelfs af waarom hij onderdeel uitmaakt van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende interlands tegen Spanje. “Graag kom ik terug op de voorlopige selectie van het Nederlands elftal en met name het kiezen van Lang en Depay en het negeren van Joshua Zirkzee, onze beste aanvaller. Dat is inderdaad ook maar een mening, in elk geval geen wetenschap. Waarom Lang?”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Lang komt er met vijf punten niet goed vanaf. “De jongen maakte zaterdag een mazzelgoal tegen Go Ahead Eagles en ging vervolgens lopen klieren voor het vak met Deventer supporters.”

“Even later stond hij met zijn voorhoofd tegen een tegenstander aan, zoals in donkere stegen wel gebeurt, maar liever niet in Oranje”, zo vervolgt Spaan. De journalist vraagt zich af wat Koeman moet ‘met zo’n pain in the ass’. “Er zijn mensen die hem zo’n leuke, onafhankelijke geest vinden. Dat is hij niet. Noa Lang is iemand op wie je nooit kunt bouwen wegens zijn ‘korte lontje’”, zo klinkt het. Lang maakte op 8 oktober 2021 zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij droeg nadien nog elf keer het shirt van de nationale ploeg. Lang had in de laatste interland van Oranje, op 19 november tegen Bosnië-Herzegovina, nog een basisplaats. Spaan is dus geen fan van hem. Naast Lang mogen ook aanvallers Donyell Malen, Justin Kluivert, Cody Gakpo, Memphis Depay en Brian Brobbey hopen op een uitverkiezing later deze maand.

Spaan niet onder de indruk van Memphis

Lang is niet de enige speler die voor vraagtekens zorgt bij Spaan. De columnist heeft ook zijn bedenkingen over de mogelijke uitverkiezing voor Memphis, die voor het eerst sinds de uitschakeling door Engeland in de halve finale van het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland weer bij de (definitieve) selectie kan zitten. “Depay voetbalt in Brazilië. Koeman vloog ernaartoe om het te controleren en zag dat het klopte”, zo schrijft Spaan cynisch. Memphis voetbalt sinds september vorig jaar voor Corinthians. Daarvoor kwam hij tot op heden 25 keer in actie, goed voor negen doelpunten en evenveel assists. Koeman nam onlangs in gezelschap van Nigel de Jong, directeur Topvoetbal bij de KNVB, nog een kijkje bij Corinthians. Memphis begon in die wedstrijd op de bank. Afgelopen nacht was de aanvaller nog trefzeker tegen Mirassol.

