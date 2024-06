Valentijn Driessen ziet schandaal: 'De Polen rijden met bus naar binnen en vertrekken 10 minuten later'

Valentijn Driessen is geschrokken van de staat van het veld in het Volksparkstadion in Hamburg, daags voor de EK-wedstrijd tussen Polen en Nederland. De journalist van De Telegraaf vindt het onbegrijpelijk dat er wedstrijden worden gespeeld in het stadion.

Driessen spreekt in een video-item met Pim Sedee gekscherend van ‘veldgate’. “Dit kan toch niet? Hier kun je toch geen EK op spelen? Je ziet wel stroken, maar er ligt eigenlijk los gras. In plaats van een nieuwe grasmat neer te leggen hebben ze delen opgevuld. Oranje had het al eerder door en heeft daarom ook getraind in Wolfsburg. Maar die Polen… we zagen die bus naar binnen komen en tien minuten later weer wegrijden.”

“Ze wilden hier komen trainen. Dat zou maximaal twintig minuten mogen, maar dat heeft weinig zin. Die hebben dus een ander veld opgezocht”, zegt Driessen. “Morgen vanaf 15.00 uur wordt het veld verder beschadigd. Toen Nederland hier tegen Duitsland speelde (in september 2019, red.) was het ook al zo slecht. Waarom moet dit stadion EK-wedstrijden krijgen?”

Op beelden van de NOS was eerder op de zaterdag te zien dat Virgil van Dijk door de knieën ging om het gras te inspecteren in het Volksparkstadion. Hij trok aan de grond. “Laat wel los”, zei hij tegen journalist Jeroen Stekelenburg van de NOS. De grasmat zou er pas acht à negen dagen liggen.

Op de persconferentie van zaterdagavond werd Van Dijk ook al gevraagd naar het grasveld. “Of het heel slecht is, weten we nog niet. Maar het lijkt een beetje op het veld in Frankfurt, dat het snel los komt. Maar daar moeten beide teams mee dealen.”

Het veld was ook een thema op de persconferentie van Polen. Sterspeler Piotr Zielinski klonk – hoewel de uitspraken van Driessen anders doen vermoeden - enthousiaster dan Van Dijk: “Van wat we hadden gehoord, zou het grasveld in slechte staat zijn. Maar toen we vandaag rondliepen, leek daar helemaal niets van waar. We zullen zien hoe het veld er morgen bij ligt”, zei Zielinski.