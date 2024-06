Virgil van Dijk loopt het veld op en roept drie woorden over staat van het grasveld in Hamburg

heeft zaterdagavond het veld geïnspecteerd van het Volksparkstadion in Hamburg, daags voor de wedstrijd tussen Polen en Nederland. De verdediger vond enkele loszittende stukken gras.

Op beelden van de NOS is te zien dat Van Dijk door de knieën ging om het gras te inspecteren. Hij trok aan de grond. “Laat wel los”, zei hij tegen journalist Jeroen Stekelenburg van de NOS. De grasmat zou er pas acht à negen dagen liggen.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie van zaterdagavond werd Van Dijk ook al gevraagd naar het grasveld. “Of het heel slecht is, weten we nog niet. Maar het lijkt een beetje op het veld in Frankfurt, dat het snel los komt. Maar daar moeten beide teams mee dealen.”

Het veld was ook een thema op de persconferentie van Polen. Sterspeler Piotr Zielinski klonk enthousiaster dan Van Dijk: “Van wat we hadden gehoord, zou het grasveld in slechte staat zijn. Maar toen we vandaag rondliepen, leek daar helemaal niets van waar. We zullen zien hoe het veld er morgen bij ligt”, zei Zielinski.

© NOS

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.