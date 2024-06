Zielinski stapt verbaasd het veld op in stadion van Nederland - Polen: 'Er blijkt niets van waar'

Polen ziet met vertrouwen uit naar de EK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal van zondagmiddag. Bondscoach Michal Probierz en sterspeler stonden zaterdag de pers te woord en blikten vooruit op de krachtmeting.

Zielinski zei dat hij verbaasd het veld van het Volksparkstadion in Hamburg betrad voor een laatste inspectie, daags voor de openingswedstrijd. “Van wat we hadden gehoord, zou het grasveld in slechte staat zijn. Maar toen we vandaag rondliepen, leek daar helemaal niets van waar. We zullen zien hoe het veld er morgen bij ligt”, zei Zielinski.

De dertigjarige middenvelder van Napoli beseft dat Oranje als favoriet aantreedt. “Nederland heeft een sterke ploeg. Ze staan hoog op de FIFA-ranglijst (zevende, red.), maar die ranglijst doet er morgen niet toe. Ik hoop dat we ze partij kunnen bieden en deze wedstrijd gaan winnen.”

Bondscoach Probierz kruipt eveneens in de rol van underdog. “Als er een wereldkampioen en een vicewereldkampioen in de groep zitten, is het een sterke groep. Dat veel kenners Nederland noemen als een van de titelfavorieten, toont ook de kracht van de groep aan. Maar we zullen de agressiviteit tonen die nodig is in de wedstrijd.”

Dat zal Polen moeten doen zonder de geblesseerde sterspeler Robert Lewandowski. “De meeste Poolse bondscoaches hebben het nooit zonder Robert hoeven doen. Voor mij is dit pas de derde periode waarin ik de spelers bij me heb”, zegt de in september 2023 aangestelde Probierz. “Robert is een van de beste spelers ter wereld, dus hij zal natuurlijk gemist worden. Maar de andere spelers moeten er nu alles aan doen om een goed resultaat te behalen.”