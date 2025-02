Kenneth Taylor doet boekje open over relatie met Jade Anna

probeert zijn gemoedstoestand niet te laten beïnvloeden door meningen op sociale media. De 22-jarige middenvelder van Ajax vertelt aan Ajax Life dat hij ‘zijn sociale media heeft uitgezet’. Zijn vriendin Jade Anna van Vliet is van beroep juist influencer en is dagelijks actief op Instagram en TikTok, maar dat botst volgens Taylor niet.

In het interview krijgt Taylor de vraag of zijn leven 'stabieler' is, sinds hij een relatie heeft. “Liefde is altijd leuk, natuurlijk. Of het kán leuk zijn, laten we het zo zeggen, haha. Ik denk wel dat het me helpt. Mijn vriendin kookt vaak, dat maakt het voor mij wat rustiger. Zelf doe ik veel minder met sociale media. Het stoort me niet, we laten elkaar daarin gewoon vrij.”

Taylor over relatie met Ajax-fans

Taylor maakt misschien wel zijn beste seizoen ooit door bij Ajax. Donderdag schoot hij Ajax via een strafschop tegen Union Sint-Gillis nog naar de achtste finale van de Europa League. Het heeft even geduurd voordat hij in de armen werd gesloten door het publiek. Taylor kan zich nog herinneren dat hij in het verleden werd gejuicht toen hij werd gewisseld.

“Je vraagt je af: waarom doen ze het bij mij? Dat soort gesprekken voerde ik met mezelf. Wat zou ik doen als ik zelf supporter was? Ik ging altijd van het positieve uit. Misschien deden ze het omdat ze meer van me verwachtten”, speculeert Taylor. “Dan is het ergens eigenlijk een compliment. Vooral online, op sociale media, ontkom je er bijna niet aan. Al die algoritmes…. Ik zit op een voetbalalgoritme. Ik heb al mijn sociale media uitgezet, maar dan nog komt het soms voorbij. Wat ik kan doen, heb ik eraan gedaan.”

Taylor vindt zelf dat hij bezig is aan zijn beste seizoen. "Ook als je naar mijn statistieken kijkt: gewonnen duels, schoten op doel, dribbels, doelpunten en assists. Alles gaat omhoog, Dat moet ook”, vindt hij. “Ik word ouder en krijg meer ervaring. Misschien is het wel logisch, maar wat ik wilde verbeteren gaat ook beter. Duels winnen als je laag op je eigen speelhelft staat bijvoorbeeld. Vanuit die positie heb je veel mogelijkheden en dan moet je dus de beste keuze maken. Dat gaat goed.”

