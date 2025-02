Jade Anna ontvangt bijzonder bericht over vriend Kenneth Taylor: ‘Voetbalsupporters zijn anders’

Jade Anna van Vliet is naast een van de grootste Nederlandse Instagrammers ook de vriendin van Ajacied . Nadat de influencer deelt dat zij en Taylor ziek zijn, krijgt ze een merkwaardige reactie.

“Ken is ziek en nu werd ik zelf ook om 06:00 uur wakker met 40,5 graden koorts. Fijne maandag”, schrijft Van Vliet op haar Instagram-verhaal voor haar miljoen volgers.

Even later ontvangt de influencer een reactie op haar verhaal van een Ajax-fan: “Jij maakt me niet zo uit, maar Ken moet donderdag voetballen. Hopen dat die dan beter is.” Jade Anna schrijft erbij: “Voetbalsupporters zijn anders.”

Ajax neemt het donderdagavond om 21:00 uur op tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Het gaat om de terugwedstrijd, nadat er in Brussel al met 0-2 werd gewonnen.

© https://www.instagram.com/jadeanna/

