Zorgwekkende onthulling over Huntelaar: 'Hij is echt ingestort'

René van der Gijp en Rob Jansen zijn met informatie naar buiten gekomen over de toestand van Klaas-Jan Huntelaar. In oktober 2023 werd bekend dat de oud-spits van Ajax kampt met een burn-out. Volgens Jansen is Huntelaar ‘echt ingestort’.

Huntelaar is sinds 2022 onderdeel van het technisch management van Ajax, maar zit momenteel thuis met een burn-out. Huntelaar stapte twee jaar geleden in bij de Amsterdammers en moest toezien hoe het bewind van Sven Mislintat zorgde voor een enorme crisis bij de club. Maandenlang was het complete chaos, iets waar Huntelaar het waarschijnlijk zeer moeilijk mee heeft (gehad). De oud-speler van onder andere AC Milan en Schalke 04 ligt nog tot 2027 vast bij de club, maar zit op dit moment thuis.

“Even over die Huntelaar. Ik zeg niet van wie ik het weet, maar die heeft het echt te pakken gehad, met die burn-out”, vertelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Heel erg te pakken gehad. Sneu man.” Jansen, een bekende zaakwaarnemer, weet: “Hij is echt ingestort. En dat komt echt door dat Ajax-verhaal. Dat heeft hem heel erg aangegrepen, die jongen. Hij is ook introvert. Huntelaar uit zich niet echt. Dus hij heeft alles naar binnen gehaald.”

David Endt, voormalig teammanager van Ajax, uitte in januari al zijn zorgen over Huntelaar. "Ik maak me altijd een beetje zorgen om hem, omdat hij nog niet klaar is om terug te komen", zei hij in de podcast Rejaxie. "Dan denk ik: wat is er gebeurd en hoe diep hebben die toestanden rondom Mislintat hem geraakt? Misschien is hij een beetje een speelbal geweest van de situatie op dat moment. Dat heeft hem geweldig aangegrepen, anders duurt het niet zolang."

