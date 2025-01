'Afschuwelijke' situatie Huntelaar geschetst: 'Dat moet hem geweldig aangegrepen hebben'

Klaas-Jan Huntelaar lijkt momenteel in een lastige situatie te verkeren. De oud-spits is sinds 2022 onderdeel van het technisch management van Ajax, maar zit momenteel thuis met een burn-out. David Endt deelt zijn zorgen.

Huntelaar stapte twee jaar geleden in bij de Amsterdammers en moest toezien hoe het bewind van Sven Mislintat zorgde voor een enorme crisis bij de club. Maandenlang was het complete chaos, iets waar Huntelaar het waarschijnlijk zeer moeilijk mee heeft (gehad). De oud-speler van onder andere AC Milan en Schalke 04 ligt nog tot 2027 vast bij de club, maar zit op dit moment thuis."Ik maak me altijd een beetje zorgen om hem, omdat hij nog niet klaar is om terug te komen", stelt Endt in de podcast Rejaxie. "Dan denk ik: wat is er gebeurd en hoe diep hebben die toestanden rondom Mislintat hem geraakt?"

Endt probeert de vinger op de zere plek te leggen, door redenen te vinden waarom de voormalig voetballer nu een burn-out heeft. "Ik denk dat Klaas-Jan zeer te goeder trouw is. Misschien is hij een beetje een speelbal geweest van de situatie op dat moment. Dat heeft hem geweldig aangegrepen, anders duurt het niet zolang." De journalist hoopt hij snel positief nieuws verneemt van Huntelaar. "Laat hem gewoon gelukkig zijn. Dat kun je niet zijn wanneer je met een burn-out worstelt. Dat vind ik echt afschuwelijk." Onlangs gaf technisch directeur Alex Kroes nog aan zeker met Huntelaar samen te willen werken in de toekomst.

Endt werd tijdens zijn periode als teammanager bij de Amsterdammers goed bevriend met Huntelaar. "Hij kwam bij Ajax en we hadden meteen een geweldige band met elkaar. We zaten naast elkaar in de bus. In het begin vertelde ik hem over Ruud Geels en dat soort spelers. Hij was hongerig naar die informatie en wilde alles weten." De beide heren konden het over van alles hebben. "We hadden het ook over de valken die we konden spotten onderweg. We werden echt een beetje maatjes."

