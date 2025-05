Virale video: 'Vader Noa Lang neergeslagen op amateurveld’

Een video van een jeugdwedstrijd bij Alexandria '66 gaat viraal op sociale media. Op de beelden, is te zien hoe een scheidsrechter door een toeschouwer wordt aangevallen en tegen de grond wordt geslagen. Onder de video wordt gesuggereerd dat het slachtoffer de vader is van .

Maandag verscheen er op Dumpert een video van een jeugd-amateurwedstrijd, getiteld: ‘Het is steeds moeilijker om scheidsrechters te vinden’. Een treffende titel, want in de video is te zien dat een gefrustreerde toeschouwer het veld oploopt, richting de scheidsrechter. De scheids probeert de toeschouwer weg te sturen en blaast op zijn fluitje, maar wordt alleen maar meer geïntimideerd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'

Uiteindelijk deelt de toeschouwer een klap uit, waarna de scheidsrechter naar de grond gaat. Omstanders grijpen in en voeren de uitdeler van de klap weg, terwijl de scheidsrechter op de grond blijft liggen. Na een halve minuut wordt de scheidsrechter weer omhoog gehesen door de omstanders.

In verschillende berichten onder de video wordt beweerd dat de scheidsrechter in kwestie Jeffrey Lang is, de vader van Noa Lang. De video zou enkele weken geleden zijn opgenomen bij Alexandria‘66, de voetbalclub uit Rotterdam.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 El Ahmadi: 'Met hem erbij was PSV echt wel kampioen geweest' 🔗

👉 Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'🔗

👉 Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie 🔗

👉 Makkelie lapt spelregels opzichtig aan zijn laars bij Feyenoord - PSV 🔗

👉 René van der Gijp beticht Luuk de Jong van glasharde leugen 🔗