Makkelie lapt spelregels opzichtig aan zijn laars bij Feyenoord - PSV

Danny Makkelie heeft in de 26ste minuut van het duel tussen Feyenoord en PSV een onbegrijpelijk besluit genomen. De scheidsrechter matste PSV’er opzichtig.

In de 26ste minuut van de wedstrijd mocht PSV bij een 2-0 achterstand een hoekschop nemen. Een schot van Mauro Júnior werd in het strafschopgebied van Feyenoord gesmoord, waarna Feyenoord kon counteren.

Ayase Ueda had in de diepte meteen oog voor een ploeggenoot, maar Lang stak overduidelijk doelbewust zijn arm uit en haalde daarmee de counter eruit voor Feyenoord. Een gele kaart voor Lang leek de enige passende straf voor Lang, gezien hetgeen bepaald in het spelreglement van de KNVB, maar Makkelie lapte de spelregels aan zijn laars en spaarde de PSV’er opzichtig. Sterker nog: de arbiter bestrafte Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther met geel vanwege protesteren.

Op dat moment stond er overigens een 2-0 tussenstand op het scorebord voor Feyenoord, door doelpunten in de eerste tien minuten van Igor Paixão en Read.