El Ahmadi: 'Met hem erbij was PSV echt wel kampioen geweest'

Karim El Ahmadi spreekt het vermoeden uit dat PSV mogelijk al kampioen zou zijn geweest als de hele tweede seizoenshelft van de partij was geweest. De Amerikaanse back werd zondag in de topper bij Feyenoord al binnen een half uur, bij een 0-2 achterstand, als vervanger van binnen de lijnen gebracht. PSV draaide het duel daarna helemaal om en zegevierde alsnog met 2-3 in De Kuip.

Ledezma incasseerde in de zeventiende minuut van de topper in Rotterdam een gele kaart nadat hij Igor Paixão neerhaalde. Uit de reacties op de tribune viel af te leiden dat sommige thuissupporters een rode kaart op zijn plaats was, maar door de nabijheid van Mauro Júnior was er volgens scheidsrechter Danny Makkelie geen sprake van een doorgebroken speler. PSV-trainer Peter Bosz nam echter het zekere voor het onzekere en haalde Ledezma nog geen tien minuten later naar de kant. Met Dest in de ploeg begon het plotseling te lopen bij PSV. Door twee treffers van Noa Lang en eentje van Ivan Perisic wonnen de Eindhovenaren alsnog in De Kuip. Omdat koploper Ajax even later pijnlijk onderuitging tegen NEC (0-3) ligt de titelstrijd twee speelronden voor het einde weer helemaal open.

Artikel gaat verder onder video

In Dit was het Weekend op ESPN gaat El Ahmadi in op de impact die Dest had met zijn invalbeurt. "Ik vind dat wel het grootste verschil wat PSV miste. Ik denk dat hij, als hij de tweede helft van het seizoen fitter was geweest en altijd speelde, denk ik dat ze misschien echt wel kampioen waren geweest." De oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord legt uit in welk opzicht Dest het verschil vooral maakt: "Het is best makkelijk voor tegenstanders om druk te zetten op PSV, omdat ze weinig spelers hebben die een individuele actie hebben van achteruit." Dest brengt dat juist wél, doceert El Ahmadi.

Daarnaast looft El Ahmadi het vermogen van Dest om aan te sluiten op het middenveld: "Mauro Júnior deed dat in bepaalde wedstrijden, nu deed Dest het." Terwijl de regie de beelden vertoont van de winnende treffer van Lang, waarbij Dest in de aanloop een belangrijke rol speelde, concludeert El Ahmadi: "Je creeërt elke keer een overtalsituatie. Dit was denk ik het verschil tussen de eerste en de tweede helft, met een Dest die bij PSV het verschil maakte. Het is gewoon een extra aanvaller, het is voor een tegenstander ook wel lastig om rekening te houden met meerdere mensen." Kenneth Perez haakt in: "Hij was vorig jaar natuurlijk ook superbelangrijk, tot zijn blessure. Hij kan van links en rechts spelen." Dest scheurde in april 2024 zijn kruisband en speelde pas in maart van dit jaar, tijdens een 2-1 zege op SC Heerenveen, zijn eerste wedstrijd van het huidige seizoen.

