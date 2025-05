'Ik blijf komend seizoen bij PSV, dat is in ieder geval honderd procent zeker'

weet 'honderd procent zeker' dat hij ook volgend seizoen bij PSV speelt. De 24-jarige Amerikaan speelde zich vorig seizoen in de kijker van een aantal internationale topclubs, totdat een gescheurde kruisband hem acht maanden van het veld hield, waardoor hij pas in maart van dit jaar zijn rentree kon maken.

PSV huurde Dest in het seizoen 2023/24 van FC Barcelona, waar hij na een weinig succesvolle verhuurperiode bij AC Milan niet in de plannen voorkwam. De bij Ajax opgeleide Amerikaans international maakte in zijn debuutjaar een meer dan uitstekende indruk, waardoor hij tot zijn zware knieblessure weer volop in de belangstelling van een aantal internationale topclubs kwam te staan: "Ja, andere clubs uit het buitenland informeerden volop bij mijn zaakwaarnemer", zegt Dest in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Maar ik wilde me focussen op het kampioenschap met PSV. Nadat ik die blessure had opgelopen, viel het ineens stil en krabbelden bijna al die clubs weer terug. Best een vreemde gewaarwording, maar ergens ook wel logisch misschien. Op dat moment voelt het wel wat rot, in een periode waarin je toch al aangeslagen bent", aldus Dest.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV bevestigt interesse in 'beste speler van de Eredivisie'

In de huurovereenkomst tussen PSV en Barcelona was een koopoptie ter waarde van elf miljoen euro opgenomen. Door zijn zware blessure slaagde PSV er echter in om de back, die bij Barça nog een jaar vastlag, transfervrij over te nemen van de werkgever van Frenkie de Jong. De Catalanen profiteren echter wel mee van een toekomstige verkoop: Barcelona zou 'tientallen procenten' aan doorverkooppercentage ontvangen, waarbij wel een maximumbedrag zou zijn afgesproken, zo onthulde clubwatcher Rik Elfrink in juni 2024.

LEES OOK: Enorm drukke transferzomer voor PSV: zes basisspelers dreigen te vertrekken

Komende zomer hoeft het financieel nog altijd geplaagde Barcelona echter geen rekening te houden met een extraatje voor Dest: "Ik blijf komend seizoen bij PSV, dat is in ieder geval honderd procent zeker", laat de verdediger weten. De Amerikaan ligt in Eindhoven nog vast tot medio 2028. PSV staat voor een drukke transferzomer, waarin onder meer Walter Benítez en Olivier Boscagli de club transfervrij gaan verlaten. Daarnaast is PSV nog druk doende de aflopende contracten van belangrijke krachten als Guus Til, Luuk de Jong en Ivan Perisic te verlengen. Daarnaast wordt rekening gehouden met een vertrek van vleugelspelers Johan Bakayoko en Noa Lang.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Enorm drukke transferzomer voor PSV: zes basisspelers dreigen te vertrekken 🔗

👉 Boscagli 'boos' op PSV na mislukte Brighton-transfer: 'Lag niet aan mij' 🔗

👉 PSV en Ajax gekraakt: 'Ze hebben zitten slapen' 🔗

👉 PSV bevestigt interesse in 'beste speler van de Eredivisie' 🔗

👉 Eigen fans walgen massaal van bericht van PSV 🔗