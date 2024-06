Elfrink onthult exacte transfersom die PSV aan Barcelona betaalt voor Sergiño Dest

Het Eindhovens Dagblad onthult de voorwaarden waartegen PSV zich zaterdag heeft versterkt met verdediger . De Amerikaans international komt over van FC Barcelona, dat hem afgelopen seizoen al verhuurde aan de Eindhovenaren en waar de oud-Ajacied nog een contract tot medio 2025 had. Clubwatcher Rik Elfrink meldt dat PSV geen transfersom voor Dest hoeft over te maken.

PSV en Barcelona waren in het huurcontract van Dest een koopoptie opgenomen die volgens de informatie van Elfrink elf miljoen euro bedroeg. Dat bedrag wenste de kampioen van Nederland echter niet over te maken voor de speler die in april zwaar geblesseerd raakte en de eerste maanden van het komende seizoen nog niet op het veld wordt verwacht gezien zijn langdurige revalidatie.

Barcelona was er echter veel aan gelegen alsnog afscheid van Dest te nemen, aangezien het salaris van de back op het spelersbudget voor komend seizoen drukt. "De huidige prijs ligt heel ver onder de eerdere optie. Sterker nog: Dest komt voor niets naar Eindhoven en is dus transfervrij", schrijft Elfrink dan ook. PSV heeft daarom toegestemd om het salaris dat de speler bij zijn vorige club verdiende volledig over te nemen. Ook kan Barcelona in de toekomst meeprofiteren als PSV de speler zou verkopen: de Catalanen ontvangen in dat geval 'naar verwachting tientallen procenten' van de transfersom, 'met een maximum-bedrag', schrijft de clubwatcher.

Dest kwam afgelopen seizoen tot 37 wedstrijden in het eerste elftal van PSV en was daarin tweemaal trefzeker, bovendien leverde hij zeven keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. De in Almere geboren verdediger is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, dat hem in de zomer van 2020 aan Barcelona verkocht. De Catalanen stalden Dest voorafgaand aan zijn jaar in Eindhoven ook al een seizoen bij AC Milan.

