Sergio Ramos zorgde na wedstrijd tegen PSV voor prachtig moment in kleedkamer

heeft een boekje opengedaan over ploeggenoot en routinier . De 38-jarige verdediger, die dit seizoen een teleurstellend seizoen beleefde met Sevilla, heeft indruk gemaakt op zijn ploeggenoot. Torres vertelt tegenover Relevo hoe Ramos het team bij de hand nam na de Champions League-nederlaag tegen PSV.

Op 29 november vorig jaar rekende PSV op sensationele wijze af met de Spaanse formatie in het miljardenbal. De Eindhovenaren bogen een achterstand om en gingen door twee late doelpunten van Nemanja Gudelj (eigen goal) en Ricardo Pepi met de belangrijke zege aan de haal. Na afloop was de teleurstelling gigantisch in de kleedkamer van Sevilla.

“Ik kende Sergio nog niet, maar ik kan je al na één jaar vertellen dat hij de beste teamgenoot is die ik ooit heb gehad. Ik herinner me nog de dag toen we thuis verloren van PSV”, begint Torres bij het Spaanse medium. “Iedereen kwam schreeuwend en bekritiserend de kleedkamer binnen en iedereen was aan het wijzen naar elkaar… Sergio stond toen op van zijn stoel en zei datgeen wat er op dat moment moest gebeuren”, gaat de 29-jarige middenvelder verder.

“Vanaf toen beseften we dat het probleem en de oplossing in de kleedkamer lagen. Dat we elkaar moesten steunen en liefhebben”, vervolgt Torres. Sevilla kende afgelopen seizoen een rampjaar. De ploeg werd dus al in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld, en eindigde in de competitie op een zwaar teleurstellende veertiende plek.

