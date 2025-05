Boscagli 'boos' op PSV na mislukte Brighton-transfer: 'Lag niet aan mij'

vertrekt deze zomer bij PSV. Het had niet veel gescheeld, of de verdediger had Eindhoven al eerder verlaten, voor Brighton & Hove Albion. Het mislopen van de transfer leidde tot grote woede bij Boscagli, die in gesprek met ESPN openhartig is over die periode.

Volgens Boscagli is het ‘nog te vroeg’ om te praten over volgend seizoen. De in Monaco geboren speler verlaat PSV transfervrij, maar stelt: “Ik zit nog volledig met mijn hoofd bij PSV, dat heb ik ook tegen de staf en de directie gezegd."

Artikel gaat verder onder video

Het scheelde niet veel, of Boscagli was niet aankomende, maar afgelopen zomer al vertrokken bij PSV. “Alles leek te kloppen, maar uiteindelijk ging de deal niet door. En dat lag niet aan mij”, zegt de nummer 18 van PSV streng. “Het was een zeer grote teleurstelling. Uiteindelijk moest ik de knop omzetten en doorgaan, want het seizoen stond alweer op het punt van beginnen.”

LEES OOK: PSV en Ajax gekraakt: 'Ze hebben zitten slapen'

Het omzetten van die knop was niet makkelijk, geeft de Franse jeugdinternational toe: ''Mentaal was het erg zwaar. Ik was met mijn hoofd al ergens anders. Een nieuw avontuur, nieuwe club, nieuwe cultuur. Ik voelde aan alles dat ik er klaar voor was, maar uiteindelijk ben ik ook blij dat ik hier nog een jaar heb mogen spelen.''

“Ik was ook boos en heb verschillende discussies gehad met de club, omdat dingen niet gingen zoals wij vooraf hadden besproken. Maar dat is voetbal. Ik denk niet dat ik de enige ben die hier last van heeft gehad, het gebeurt heel vaak.'' Niet alleen de speler, maar ook de club is de dupe, volgens Boscagli: “Het was financieel ook een goede deal voor de club. Nu vertrek ik transfervrij en dat was nooit mijn intentie. Het bedrag was echt goed, maar de club hield mij aan mijn contract en dat had ik te respecteren.” Boscagli speelde in totaal meer dan 200 wedstrijden voor PSV.

