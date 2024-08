PSV informeert Brighton en neemt uiterst ingrijpend besluit over Olivier Boscagli

PSV heeft een rigoureus besluit genomen over de toekomst van Olivier Bosacgli. De Franse verdediger staat in de concrete belangstelling van Brighton & Hove Albion, maar met die club wil PSV niet meer in gesprek. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad heeft PSV de Engelsen laten weten dat er geen mogelijkheid is dat Boscagli overgenomen kan worden.

Brighton was van plan om een hoger bod dan de eerder genoemde tien miljoen euro uit te brengen op Boscagli, maar PSV ondanks dat er een verbeterende aanbieding in aantocht is niet meer in gesprek met The Seagulls. De beleidsbepalers van de regerend landskampioen van Nederland hebben aan Brighton laten weten dat er geen mogelijkheid meer is dat Boscagli overgenomen kan worden van PSV, zo weet Elfrink.

Dat PSV ervoor kiest om zich zo hard op te stellen tegenover het geïnteresseerde Brighton, heeft te maken met het feit dat de Eindhovenaren heel dun in de verdedigers zit. Boscagli wordt door PSV gezien als een cruciale speler in de kampioensplannen van de club. Zelf had de verdediger gehoopt op een stap naar de Premier League, maar op een vertrek uit Eindhoven lijkt hij te moeten wachten tot volgende zomer. Dan loopt het contract van de Franse voetballer af.

