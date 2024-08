Kraay junior lacherig over ‘hondenfooi’ van Napoli: ‘Ik zit me dan af te vragen hoe Stewart reageert’

Hans Kraay junior las afgelopen vrijdag de hoogte van het bod van Napoli en en vroeg zich direct af: hoe zou PSV-directeur Earnest Stewart hierop reageren. Naar verluidt was de Italiaanse topclub een bod van ruim twintig miljoen euro aan het voorbereiden. PSV wil echter flink meer voor de middenvelder die indruk maakte in de Eredivisie en op het EK.

“Ik zat vrijdagochtend op de bank, toen mijn vrouw Sofie vroeg: Hans, wat is dat voor cynisch lachje? Ik zei: Nou, ik lees nu Breaking News in La Gazzetta Dello Sport! Napoli heeft 20 tot 25 miljoen euro over voor Jerdy Schouten!”, vertelt Kraay junior in gesprek met Martijn Krabbendam van Voetbal International.

Waar dan dat cynische vandaan komt? “Omdat ik me dan zit af te vragen hoe Earnest Stewart reageert. Zou hij netjes en beleefd de telefoon opnemen, of gewoon zeggen, wat ik zou doen: Hé, Napoli, wil je wegwezen met deze hondenfooi. We praten over de verademing in de Eredivisie en de revelatie van het EK. Zijn jullie wel goed, met je twintig miljoen? Als je vijftig miljoen op tafel legt, horen we het wel, hè. Fijne dag verder. Ciao.”, beeld Kraay junior de reactie van de directeur voetbalzaken van PSV in.

Onrustig slot van de transferwindow voor Stewart en PSV

Stewart en PSV hebben een onrustig slot van de transferwindow voor de boeg. De landskampioen wil voor de deadline nog drie verdediger binnenhalen. De topkandidaten hiervoor zijn Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) en Renan Lodi (Al-Hilal). Terwijl ook Nicola Zalewski van AS Roma nog altijd aan een overstap naar Eindhoven gelinkt wordt.

Daarnaast wordt er ook nog getrokken aan diverse spelers. Zo kan Olivier Boscagli de overstap maken naar het Engelse Brighton & Hove Albion, terwijl er dus sluimerende interesse is voor Schouten. Wat betreft Walter Benítez lijkt de rust wedergekeerd: Atlético Madrid haalde met landgenoot Juan Musso een andere reservedoelman achter Jan Oblak in huis.

