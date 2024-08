'PSV meldt zich met miljoenenbod bij AS Roma'

PSV heeft een bod van negen miljoen euro uitgebracht op , weet Gianluca Di Marzio te melden. De regerend landskampioen is druk op zoek naar versterking voor de achterhoede en zoekt daarbij ook naar linksback. PSV heeft meerde opties voor de linksbackpositie, maar lijkt nu vol in te zetten op de Poolse linksback van AS Roma.

Het leek er op dat PSV zou gaan voor een huurspeler voor de linksbackpositie. Hiervoor was Renan Lodi van het Saudische Al-Hilal in beeld. Door de zware blessure van Sergiño Dest - de Amerikaan keert naar verwachting pas na de jaarwisseling terug op het veld - is PSV naarstig op zoek naar een versterking voor de linksbackpositie. Helemaal nu ook Mauro Júnior geblesseerd moet toekijken en Fredrik Oppegard vooralsnog niet weet te overtuigen.

Volgens Di Marzio heeft Zalewski het aanbod van de Eindhovenaren in beraad, waardoor het goed mogelijk is dat de linksback AS Roma deze zomer nog verlaat. Het is alleen geen uitgemaakte zaak dat de Eindhovenaren de Pools international binnenhengelen. AC Milan en Napoli zouden ook geïnteresseerd zijn in Zalewski. Beide clubs zouden een ruildeal met de Giallorossi willen, al lijkt de interesse van Napoli bekoeld.

De tweebenige Zalewski is multifunctioneel inzetbaar, zo kan hij de gehele linkerkant bestrijken maar ook uit de voeten op de rechterflank. Afgelopen seizoen speelde de Pool 33 wedstrijden voor AS Roma in alle competities. Daarin was hij goed voor drie assists. Onder trainer Daniele De Rossi verloor Zalewski zijn basisplaats in Rome. Al begon de Pool afgelopen weekend nog wel in de basis tegen Cagliari (0-0). De linksback heeft bij AS Roma nog een contract tot medio 2025.

.@PSV, offerti 9 milioni di euro alla @OfficialASRoma per #Zalewski. Il giocatore ci sta pensando — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 24, 2024

