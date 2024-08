Joey Veerman doet live op televisie droevige onthulling tegenover Hans Kraay junior

maakt het seizoen hoogstwaarschijnlijk af bij PSV. De middenvelder heeft zaterdagavond na de uitwedstrijd tegen Almere City (1-7) eerlijk toegegeven dat de interesse vanuit het buitenland hem tegenvalt.

Veerman sprak na afloop van het duel voor de camera van ESPN met Hans Kraay junior. Die vroeg de middenvelder of hij niet toe is aan een vertrek uit de Eredivisie. “Ja, kijk… De discussie hebben we vaker gehad. En de laatste tijd heb ik de discussie ook wel vaker gevoerd. Maar goed, uiteindelijk, ja…”, mijmerde Veerman.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang (25) misdraagt zich na wissel en richt schade aan buiten het veld

Kraay junior stelde Veerman vervolgens de vraag ‘of hij nog niet klaar is met de Eredivisie’. “Hans, uiteindelijk is er voor mij niks”, reageerde Veerman. Kraay junior: “Geen interesse op dit moment? Geen clubs die concreet zijn?”

“Ja, de Swift Boys en de Poldervogels”, reageerde Veerman cynisch. Kraay junior vroeg de Oranje-international vervolgens of het uitblijven van interesse hem ‘teleurstelt’. “Ehm, nou ja kijk… Na een goed seizoen vorig jaar had ik er eigenlijk wel iets meer van verwacht. Maar goed, het zij zo. Ik heb gelukkig weer mijn assist kunnen geven vandaag. Daar ga ik maar mee door, Hans. Ik heb het bij PSV sowieso enorm naar mijn zin, maar je wil wel uitgedaagd worden en dat is vandaag helaas niet echt het geval geweest”, aldus Veerman, die tot slot aangaf ‘er een keihard hoofd in te hebben’ toen hem werd gevraagd naar de mogelijkheden om in de laatste dagen van de zomerse transferperiode nog te vertrekken.

Joey Veerman is niet bepaald in trek, tot zijn eigen verbazing:



"Ik heb er een keihard hoofd in."#almpsv — ESPN NL (@ESPNnl) August 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV ziet flop van seizoen 2023/24 transfer van 14 miljoen euro maken

Een speler die niet wist te slagen bij PSV, maakt toch nog een fraaie transfer.