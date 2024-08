Noa Lang (25) misdraagt zich na wissel en richt schade aan buiten het veld

werd zaterdagavond na een uur voetballen gewisseld in de uitwedstrijd van PSV tegen Almere City. De 25-jarige vleugelaanvaller was daar overduidelijk niet blij mee en reageerde zich af op een microfoon langs het veld.

Hoewel Lang in de tiende minuut van de wedstrijd met een assist aan de basis stond van de openingstreffer van Guus Til, beleefde hij geen gelukkige wedstrijd. Lang was vaak onzorgvuldig in zijn acties en hielp enkele goede kansen om zeep.

PSV-trainer Peter Bosz had na een uur spelen, net nadat Almere City de 1-2 op het scorebord had gebracht, genoeg gezien en bracht Couhaib Driouech binnen de lijnen voor Lang. Laatstgenoemde was daar overduidelijk niet blij mee.

Lang gooide eerst de tape om zijn pols met veel misbaar weg en verliet via de achterlijn het doel. Vervolgens trapte hij eerst een bidon weg, daarna een microfoon achter het doel en uiteindelijk ook nog een kratje voor de dug-out. Zijn vervanger Driouech scoorde kort erna de 1-3 en herstelde de voordelige marge van PSV van twee zo weer in ere.

