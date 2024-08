Monica Geuze voedt geruchten over transfer met aanwezigheid bij wedstrijd van PSV

James Lawrence is komend seizoen mogelijk te bewonderen in de Eredivisie. De verdediger uit Wales is zaterdagavond namelijk samen met zijn vriendin Monica Geuze opgedoken in het Yanmar Stadion bij Almere City - PSV.

Lawrence was meest recent in Duitsland actief bij 1. FC Nürnberg. De 32-jarige centrumverdediger besloot zijn aflopende verbintenis echter niet verlengen, waardoor hij op dit moment transfervrij is.

Voetbalzone berichtte vorige maand dat Lawrence dicht bij een overgang naar de Eredivisie zou zijn. Gesprekken met Willem II en NAC Breda zouden ‘in volle gang zijn’, waarbij laatstgenoemde club ‘op poleposition’ zou liggen om aan de haal te gaan met de centrumverdediger.

Mogelijk is ook Almere City echter een gegadigde voor Lawrence, gezien de Welshman zaterdagavond plots samen met zijn vriendin Geuze, tevens een bekende vlogster, opdook in het Yanmar Stadion bij Almere City - PSV.

"Hallo, welkom bij een nieuwe vlog! Vandaag ben ik met mijn transfervrije vriend James Lawrence in Almere!" 🤳❤️#almpsv pic.twitter.com/hr6xRPs7tE — ESPN NL (@ESPNnl) August 24, 2024

