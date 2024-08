Kraay junior confronteert Maduro live op televisie: ‘Er klopt geen reet van wat je zei’

Hans Kraay junior heeft Hedwiges Maduro zaterdagavond voorafgaand aan het thuisduel van Almere City met PSV bij ESPN geconfronteerd met de uitspraken die de trainer vorige week deed over het speelschema.

Almere City verloor vorige week vrijdag met 3-0 bij Fortuna Sittard, hetgeen voor de manschappen van Maduro de tweede verliespartij in twee competitieduels betekende. De trainer van de Zwarte Schapen weet de moeizame competitiestart van zijn ploeg aan het speelschema. “We weten dat we een heel zwaar programma hebben. Volgens mij spelen we tegen de top vijf in onze eerste vijf wedstrijden, met op een gegeven moment ook de wedstrijden tegen PSV en FC Twentie die eraan komen. Dus ja, we weten dat het zo is. Daar kunnen we niks aan veranderen. Maar we moeten wel zelf beter gaan spelen natuurlijk”, zei Maduro voor de camera van ESPN.

De uitspraken van de coach van Almere City werden vervolgens zondagavond getoond in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. “Voor de duidelijkheid: ze hebben tegen Fortuna Sittard gespeeld. Dat is natuurlijk geen traditionele top vijf club”, zei Jan Joost van Gangelen, waarna er een kaart in beeld werd gebracht met de eerste vijf competitiewedstrijden van Almere City dit seizoen. De ploeg van Maduro speelde in de eerste twee speelrondes tegen AZ (0-1 verlies) en Fortuna Sittard (3-0 verlies); nu wachten achtereenvolgens wedstrijden tegen PSV, FC Groningen en Heracles Almelo.

Van Gangelen en analist Kenneth Perez concludeerden dat van de vijf tegenstanders van Almere City vorig seizoen alleen AZ en PSV in de top vijf eindigden. “Op zich heeft hij er twee van de vijf goed. Nou, dat is best wel… haha”, lachte Perez.

“Hedwiges, ik maakte me een beetje zorgen vorige week over jou”, confronteert Kraay Junior Maduro zaterdagavond vlak voor de aftrap van Almere City - PSV. “En niet alleen ik. Na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard zei je: we hebben een beetje pech dat wij de eerste vijf wedstrijden tegen allemaal topploegen spelen. Maar daar klopt geen reet van”

“Nee, ik versprak me”, reageert Maduro, waarna hij verdergaat: “Ik bedoelde… Ik had toevallig voor jullie een interview. Ik had het er toen met iemand over dat ons speelschema leek op dat van vorig seizoen. Ik bedoelde dat we in onze eerste zes wedstrijden drie ploegen uit de top vijf krijgen. Maar ik zei volgens mij vijf wedstrijden en dat klopt natuurlijk niet. Ik versprak me. Maar ik moet wel zeggen: jullie waren scherp”, aldus Maduro.

