Absentie Hélène Hendriks heeft grote gevolgen voor Jack van Gelder

Naast Hélène Hendriks zal ook Jack van Gelder de eerste weken van De Oranjezomer aan zich voorbij moeten laten gaan, zo vertelt hij aan Sportnieuws. De presentatrice mist de opening van het seizoen door een operatie en zal worden vervangen door Johnny de Mol. Die heeft geen plek aan tafel voor Van Gelder.

Vanaf 26 mei gaat De Oranjezomer weer van start. Normaal gesproken zou Hendriks dan vijf avonden per week op SBS6 te zien zijn met haar talkshow, maar ze moet de eerste weken aan zich voorbij laten gaan. Vorige week vertelde ze dat ze onder het mes gaat en daarom enkele weken in een rolstoel moet zitten. Ze zal in de eerste weken worden vervangen door De Mol.

In gesprek met Sportnieuws laat Van Gelder weten dat de absentie van Hendriks ook voor hem gevolgen heeft. “Dan ben ik er ook een paar weken uit, omdat Johnny voor een andere opzet kiest”, legt de 74-jarige uit. “Als Hélène er is, ben ik er weer”, stelt hij de vaste kijkers gerust.

Dat de presentatrice onder het mes moet, noemt Van Gelder ‘buitengewoon vervelend’. Toch heeft hij alle vertrouwen in een goede afloop. “Zij is een ijzeren hein. We weten dat ze binnenkort geopereerd moet worden, maar ze zit ook deze week nog bij Ziggo op een stoel”, doelt hij op de Champions League-avonden, waarbij Hendriks de presentatie verzorgde.

Van Gelder blij met relatie met Hendriks

“Het is wat dat betreft een bijzondere vrouw. Waarmee het bijzonder prettig werken is”, is Van Gelder lovend over zijn collega. “En wat heel belangrijk is, überhaupt in het leven, maar zeker ook in het vak, is dat iemand evenwichtig is. Dat je weet wat je aan iemand hebt. En we hebben gewoon een hele goede verstandhouding.”

