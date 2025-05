Eén Vandaag Inside-gast grijpt in als Noa Lang wordt afgemaakt

is sinds kort weer een tatoeage rijker. De vleugelaanvaller van PSV heeft zich recentelijk boven zijn oor laten tatoeëren: hij liet de tekst ‘Fear God’ plaatsen. Bij Vandaag Inside wordt hij flink bekritiseerd door Johan Derksen en Chris Woerts, totdat Hélène Hendriks het voor hem opneemt.

“Ik zag net bij Studio Sport beelden van Noa Lang die dan weer een nieuwe tattoo heeft boven zijn oor, en dat is dan nieuws”, verzucht Derksen. “Ik heb helemaal niks met dat jochie. Ik vind dat zo’n raar jochie. Die heeft zijn eigen brabbeltaaltje.” René van der Gijp vult aan: ''Ik heb er niks van verstaan. Ik heb er helemaal niks van verstaan.” Hij doelt daarmee op de toelichting die Lang zelf gaf op zijn tatoeage.

Derksen voegt toe: ''Hij heeft er een nieuwe tatoeage bij. Maar ik denk dat Peter Bosz liever heeft dat hij af en toe eens meeverdedigt'. Wilfred Genee merkt op dat Lang ‘geen Brabants’ spreekt. Woerts reageert: ''Het is een beetje half Marokkaans.” Derksen trekt de vergelijking met een jonge Robin van Persie, terwijl Hélène Hendriks het accent van AZ-aanvaller Mexx Meerdink aanhaalt als voorbeeld.

Hélène Hendriks verdedigt Noa Lang

''Maar als die Lang niet had gevoetbald, had hij in de bak gezeten'', klinkt het vervolgens uit de mond van Woerts. ''Hij provoceert dan ook met een Ajax-shirt over zijn schouder op Instagram. Die heeft echt geen hersencel. Nul.''

Hendriks neemt het tot slot op voor Lang. “Hij is heel lief en sociaal betrokken bij het maatschappelijke gedeelte van PSV. Dat doet hij echt uit zijn hart. Zo bezorgde Lang de zeventienjarige PSV-fan Gijs, die slechthorend is en kampt met longproblemen, onlangs een droomdag. Derksen geeft toe: “Misschien is het een jongen met een goed hart, maar ik vind zijn gedrag bijzonder irritant.”

VIDEO - Chris Woerts over Noa Lang: 'Als hij niet zou voetballen, zou in de bak hebben gezeten'

