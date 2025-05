Hélène Hendriks mist start Oranjezomer door operatie: deze presentator gaat haar vervangen

Hélène Hendriks moet de eerste afleveringen van haar talkshow De Oranjezomer, later deze maand, overslaan vanwege een operatie die ervoor zorgt dat ze enige tijd in een rolstoel terechtkomt. Dat maakt de 44-jarige presentatrice vrijdagavond live bekend in Vandaag Inside. Wilfred Genee onthult alvast wie Hendriks gedurende haar absentie gaat vervangen: Johnny de Mol.

Wanneer is de laatste Vandaag Inside-uitzending van dit seizoen?

Zodra het VI-trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen met zomerreces gaat, neemt Hendriks hun tijdsslot traditiegetrouw over met De Oranjezomer. De laatste Vandaag Inside-uitzending van dit seizoen staat op de planning voor vrijdag 23 mei. Vanaf 26 mei is Hendriks dan vijf avonden per week iets na half tien te zien met haar talkshow op SBS6.

'Ze wilden dat ik het even zou vertellen anders wordt het alleen maar speculeren'

Hendriks moet de start van haar talkshow echter aan zich voorbij laten gaan, zo maakt ze vrijdagavond live op televisie bekend. "Nee, ik ben niet helemaal topfit. Zonder het al te groot te maken, want zo interessant is het niet, maar het begin van De Oranjezomer mis ik helaas. Dan zit ik in een rolstoel. Het komt helemaal goed, maar ze wilden dat ik het even zou vertellen, want anders wordt het alleen maar speculeren. Mensen zien je in een rolstoel, dan denken ze het ergste. Maar na de operatie komt het gewoon weer goed", aldus Hendriks.

LEES OOK: Van der Vaart verrast Hélène Hendriks: 'Echt? Je mooiste voetbalmoment ooit?'

"Operatie, dan twee weekjes en dan een weekje weer proberen?", vraagt René van der Gijp, maar Hendriks corrigeert: "Nee, ik lig er wel wat langer uit. Ja, na twee weken probeer ik wel weer uit bed te komen." Vervolgens meldt Genee wie de presentatie van De Oranjezomer overneemt: Johnny de Mol. "Ja, dat hoorde ik ook vandaag, dat is superfijn", reageert Hendriks. "Hij zou de laatste vier weken al doen, omdat ik dan ook alweer bij Ziggo aan de slag ga. Maar hij neemt het over, inderdaad."

VIDEO - Hélène Hendriks moet operatie ondergaan en mist begin De Oranjezomer

➡️ Meer nieuws over Hélène Hendriks

👉 Van der Vaart verrast Hélène Hendriks: 'Echt? Je mooiste voetbalmoment ooit?' 🔗

👉 Van der Vaart fileert presentatrices: Hendriks loopt weg, Maddy ‘kan niks’ 🔗

👉 Is Jack van Gelder de AliExpress-Johan Derksen? Hélène Hendriks reageert 🔗

👉 Op deze datum keert De Oranjezomer terug, met nieuwe presentator naast Hélène Hendriks 🔗

👉 Grote verbazing als Derksen een Eredivisie-ster een huis-tuin-en-keuken-voetballer noemt 🔗