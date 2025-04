Grote verbazing als Derksen een Eredivisie-ster een huis-tuin-en-keuken-voetballer noemt

Het gemis van zal AZ zaterdag zwaar vallen tegen Feyenoord, denkt Hélène Hendriks. De sportpresentatrice vindt Clasie de beste speler van AZ, vertelt ze vrijdagavond bij het praatprogramma Vandaag Inside. Tafelgenoot Johan Derksen is minder enthousiast en noemt de middenvelder een ‘huis-tuin-en-keuken-voetballer’.

Een kuitblessure houdt Clasie momenteel aan de kant. De competitiewedstrijd tegen zijn oude club Feyenoord komt voor hem te vroeg. De aanvoerder van AZ hoopt de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles van 21 april te kunnen halen.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind hem echt de beste speler en de motor van AZ”, zegt Hendriks vrijdagavond. “Ik denk wel dat dat heel veel verschil gaat maken in zo’n topwedstrijd.” Tafelgenoot René van der Gijp is het daarmee eens. “Natuurlijk, zeker.”

Derksen reageert: “Ik vind Clasie eigenlijk een beetje een huis-tuin-en-keuken-voetballer. Die doet nooit iets verrassends.” Hendriks kan zich daar duidelijk niet in vinden. “Nee, nee! Dat is niet waar. Die is echt zó belangrijk voor dit AZ.” Derksen houdt vol dat hij ‘geen kaartje koopt voor Clasie. Maar, zo pareert Hendriks: “Hij laat het team veel makkelijker spelen. Hij laat iedereen makkelijker spelen.”

Zou jij Jordy Clasie bestempelen als een 'huis-tuin-en-keuken-voetballer'? Laden... 14.8% Ja 85.2% Nee 27 stemmen

