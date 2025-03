AZ komt 23 dagen voor de bekerfinale met heel slecht nieuws over Jordy Clasie

AZ-trainer Maarten Martens kan in de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles op maandag 21 april mogelijk geen beroep doen op . De middenvelder heeft een blessure opgelopen en staat, zo zegt Martens op de clubsite, ‘een flinke tijd’ aan de kant. De Belg geeft aan dat AZ zijn ‘best’ gaat doen om Clasie speelklaar te maken voor de bekerfinale, maar diens meespelen in De Kuip is ‘onzeker’.

De blessure van Clasie is een flinke aderlating voor AZ. De middenvelder is dit seizoen de grote uitblinker in het elftal van Martens. Clasie liet onlangs na afloop van de gewonnen halve finale tegen Heracles Almelo in de KNVB-beker nog weten dat hij zich goed voelde en eindelijk verlost was van de klachten die hem de voorbije jaren regelmatig aan de kant hielden. De bekerfinale tegen Go Ahead Eagles moet zijn hoogtepunt worden in het shirt van AZ, maar het is nu dus zeer de vraag of hij überhaupt in actie kan komen als er om de dennenappel wordt gestreden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Waarom is de bekerfinale AZ - Go Ahead dit jaar op een maandag?

“Jordy Clasie is geblesseerd geraakt. We moeten Jordy een flinke tijd missen. Zijn terugkeer voor de bekerfinale is onzeker, we gaan ons best doen, maar kunnen daar nog niets over zeggen”, zo laat Martens vrijdagmiddag weten op de clubsite. De ontmoeting met Go Ahead Eagles in De Kuip is niet de enige wedstrijd die Clasie (mogelijk) aan zich voorbij moet laten gaan. De competitieduels met NEC (zaterdagavond om 21.00 uur), RKC (1 april), Feyenoord (5 april) en Heracles Almelo (13 april) gaan sowieso aan zijn neus voorbij.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Ajax en PSV strijden om de landstitel. In dit artikel vind je het resterende programma van beide clubs. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗