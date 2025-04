Van Persie baalt van afwezigheid AZ-sterkhouder: 'Jammer dat hij niet speelt'

Robin van Persie ‘vindt het jammer’ dat AZ-sterkhouder zaterdag ontbreekt tegen Feyenoord. Dat stelt de hoofdtrainer op de persconferentie in aanloop naar de belangrijke wedstrijd in de strijd om de bovenste plekken in de Eredivisie. Hoewel het een voordeel voor Feyenoord zou kunnen zijn dat Clasie niet meedoet, baalt Van Persie omdat hij zijn team niet ‘kan meten met de besten’.

Feyenoord speelt zondagmiddag het belangrijke duel met AZ in de Eredivisie. AZ is een van de achtervolgers van Feyenoord als het gaat om de derde plek. Tijdens de persconferentie in aanloop naar deze confrontatie wordt Van Persie gevraagd naar de impact AZ-aanvoerder Clasie, die niet mee kan doen vanwege een blessure. Van Persie: “Ik heb met Jordy gespeeld, dus ik weet precies wat zijn impact is. Ik heb bij Oranje met hem gespeeld en bij Feyenoord met hem gespeeld. Het is gewoon een geweldige speler.”

LEES OOK: Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert twee wijzigingen door tegen AZ

De trainer van Feyenoord gaat verder: “Dat is de motor van AZ. Ergens vind ik het ook jammer dat hij niet meedoet, want je wil jezelf meten met de besten.” Liefhebber Van Persie ziet toch ook het voordeel: “Aan de andere kant zullen ze hem echt gaan missen en zou dat een voordeel voor ons kunnen zijn.”

Van Persie complimenteert zijn oud-teamgenoot, met wie hij veertig keer samen op het veld stond: “Ik vind het persoonlijk jammer dat hij niet speelt. Ik wil het graag opnemen tegen de best mogelijke spelers. Daar is Jordy er zeker één van. Sterker nog, ik denk dat hij hun beste speler is.” AZ - Feyenoord wordt zaterdagmiddag om 16.30 uur afgetrapt.

