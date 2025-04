Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert twee wijzigingen door tegen AZ

Feyenoord hoopt in de topper tegen AZ goede zaken te kunnen doen in de strijd om plek drie. Midweeks namen de Rotterdammers deze plek over van FC Utrecht door de overwinning op FC Groningen (4-1). Trainer Robin van Persie zal het in Alkmaar moeten stellen zonder , die midweeks door zijn enkel klapte.

Onder Van Persie heeft Feyenoord de weg omhoog ingeslagen. Voor de interlandperiode deelden de Rotterdammers een dreun van jewelste uit aan FC Twente (2-6) in de strijd om plek drie, waarna afgelopen week gewonnen werd van Go Ahead Eagles (3-2) en dus FC Groningen. Op bezoek bij AZ wil Feyenoord opnieuw een dreun uitdelen aan een concurrent voor de bovenste plaatsen, bovendien mogen de Rotterdammers nog altijd hopen op de tweede plek. Deze is nu nog in handen van PSV, dat slechts vijf punten meer heeft.

Tegen AZ zal Timon Wellenreuther opnieuw het Feyenoord-doel verdedigen. Door de blessure van Beelen vindt er in de achterhoede sowieso een wijziging plaats. Het ligt in de lijn der verwachting dat Gernot Trauner hem vervangt. De Oostenrijker zal het hart van de verdediging vormen met Dávid Hancko. De backposities worden naar alle waarschijnlijkheid wederom ingevuld door Givairo Read en Gijs Smal. Dat betekent dat Quilindschy Hartman opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de bank.

Op het middenveld heeft Van Persie niet veel redenen om dingen aan te passen. Antoni Milambo keerde midweeks tegen FC Groningen terug in de basis en vulde het prima in. Tegen AZ zal de jongeling waarschijnlijk weer in de basis staan. Het Feyenoord-middenveld wordt gecompleteerd door In-Beom Hwang en Jakub Moder.

Voorin keert Ayase Ueda mogelijk weer terug in de basis. De Japanner maakte afgelopen woensdag zijn rentree na een lichte blessure en viel na 65 minuten spelen in. De terugkeer van Ueda gaat ten koste van Júlian Carranza, die tegen FC Groningen nog een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Ueda wordt in Alkmaar geflankeerd door Igor Paixão en Anis Hadj Moussa.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Hancko, Trauner, Smal; Moder, Hwang, Milambo; Paixão, Ueda, Hadj Moussa.

