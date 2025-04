Blessuregolf houdt aan bij Feyenoord: Van Persie bevestigt afwezigheid basiskracht

Feyenoord-trainer Robin van Persie kan in de topper tegen AZ niet beschikken over . Dat bevestigt de oefenmeester op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met de Alkmaarders.

Beelen stond midweeks in het inhaalduel met FC Groningen (4-1) in de basis, maar moest na zestig minuten spelen het veld verlaten. De 23-jarige verdediger klapte door zijn enkel en werd vervolgens vervangen door Gernot Trauner.

"Beelen is er morgen (zaterdag, red.) niet bij", aldus Van Persie. "Voor morgen komt het helaas te vroeg. Daarna gaan we kijken met elkaar hoe lang het duurt. Het is een beetje pech, voor Beelen in de eerste plaats en ook voor ons. Zo'n impactmomentje kan altijd gebeuren. Dat is vervelend, vooral voor Beelen zelf, maar hij is er morgen niet bij."

Tegenover de absentie van Beelen staat wel de terugkeer van Hugo Bueno. De Spaanse vleugelverdediger meldde zich in de interlandperiode af bij Spanje Onder 21 vanwege fysieke klachten. Van Persie bevestigt dat hij weer terugkeert in de wedstrijdselectie van Feyenoord. "Hij heeft de afgelopen dagen getraind en dat gaat goed", aldus de oefenmeester, die ook weer een beroep kan doen op Ueda. "Afgelopen woensdag heeft hij een half uur gespeeld en de afgelopen dagen heeft hij gewoon getraind.

Blessures rode draad door het Feyenoord-seizoen

Feyenoord wordt dit seizoen geplaagd door blessures, al stroomt de ziekenboeg momenteel leeg. Zo zag Van Persie de voorbije speelrondes onder meer Ramiz Zerrouki, Facundo González, In-Beom Hwang en Antoni Milambo terugkeren. Momenteel ontbreken Jordan Lotomba, Chris-Kévin Nadje, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Quinten Timber en Calvin Stengs nog vanwege een blessure.

𝗧𝗲𝗮𝗺 𝗻𝗲𝘄𝘀 🗞



🚫 Thomas Beelen

🔋 Hugo Bueno#azfey — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 4, 2025

