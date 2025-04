Feyenoord-target Rômulo imponeert in Turkije met hattrick tegen Besiktas

Feyenoord-target heeft donderdagavond weten te imponeren in de kwartfinale van de Turkse beker. De Braziliaanse spits van Göztepe was met een hattrick hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de uitschakeling van Besiktas in het bekertoernooi.

Na een half uur spelen kwam Göztepe nog wel op een 0-1 achterstand tegen Besiktas door een treffer van Ernest Muci. Een rode kaart van Besiktas-verdediger Tayyip Sanuç zorgde ervoor dat de wedstrijd volledig kantelde voor de mannen van voormalig Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord weet wie Hancko moet gaan opvolgen: miljoenenaanbieding voor 12-voudig international in de maak'

De daaropvolgende vrije trap, vanaf een meter of zestien, werd vervolgens op heerlijke wijze binnengeschoten door Rômulo. In de slotfase eiste de 23-jarige Braziliaan helemaal de hoofdrol op. Na een handsbal van Besiktas-verdediger Arthur Masuaka wees arbiter Atilla Karaoglan naar de stip, waarna Rômulo het buitenkansje benutte: 1-2. Slechts twee minuten later liet de 1,93 meter lange rechtspoot zich opnieuw gelden. Rômulo was te snel voor de overgebleven Besiktsas-verdedigers en wipte de bal met ontzettend veel gevoel over doelman Ersin Destanoglu heen voor de 1-3.

LEES OOK: ‘Ajax en Feyenoord strijden buiten het veld om groeibriljanten’

Rômulo drukt zo overduidelijk zijn stempel, nadat eerder deze week duidelijk werd dat Feyenoord nog altijd hoopt op de Braziliaanse spits. Als het aan technisch manager Mark Ruijl had gelegen, dan was de goaltjesdief afgelopen zomer al gecontracteerd door de Rotterdammers. Tot een transfer kwam het niet, maar er is nog altijd interesse vanuit Feyenoord. Onlangs reisde Ruijl nog af naar Turkije om de banden met Rômulo warm te houden.

