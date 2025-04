'Leegloop dreigt bij Feyenoord: zó bereidt de club zich voor'

Hoewel er in het restant van de Eredivisie nog zeven wedstrijden te spelen zijn voor Feyenoord, is de club volgens Martijn Krabbendam van Voetbal International volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. Bepalende spelers gaan de club verlaten, volgens de journalist, dus Feyenoord zou alvast bezig zijn met het opvangen van deze gaten.

'Topspelers één-op-één vervangen'

Krabbendam schrijft in een artikel voor VI dat Igor Paixão de volgende recordverkoop van Feyenoord zou kunnen worden. Meerdere Europese topclubs zouden interesse hebben in de Braziliaan, bleek al eerder. Volgens Krabbendam is Feyenoord serieus bezig met proberen topspelers één-op-één te vervangen. Luis Guilherme van West Ham United zou in beeld zijn, nadat er afgelopen winter ook al een poging was gedaan om hem te huren met een optie tot koop.

Artikel gaat verder onder video

Ook zou Feyenoord nog steeds in de markt zijn voor een vervanger van Santiago Giménez, die in januari naar AC Milan vertrok. Voor Rômulo, speler van het Turkse Göztepe, bood Feyenoord aan het begin van het seizoen nog ‘een flink bedrag’, maar de Turken wilden er niet aan. Technisch directeur Mark Ruijl reisde volgens Turkse media onlangs opnieuw af naar Izmir om Rômulo te bekijken.

LEES OOK: Feyenoord troeft Ajax en PSV definitief af: jeugdinternational tekent meerjarig contract

Al in huis

Feyenoord houdt volgens Krabbendam ‘rekening met een vertrek’ van Quinten Timber en Ramiz Zerrouki. Hoewel het belang van Timber voor Feyenoord wordt benadrukt, door aan te geven dat de middenvelder veel kansen creëert, stelt Krabbendam dat de vervangers van Timber en Zerrouki al in huis zijn. Jakub Moder en Oussama Targhalline kwamen in de winter naar Rotterdam en ‘hebben in korte tijd al hun waarde bewezen’.

Quilindschy Hartman

Ook in de verdediging zou Feyenoord zomaar eens spelers kwijt kunnen gaan raken. Op linksback is ‘de kans groot dat Quilindschy Hartman kiest voor een nieuwe werkgever’. Gijs Smal groeide weliswaar uit tot basisspeler dit seizoen, maar: “Niettemin blijft hij de ideale vervanger voor een nummer één linksback.” Volgens Krabbendam is de verwachting dat Feyenoord daar naar op zoek gaat.

Dávid Hancko en Gernot Trauner

Bovendien spreekt Krabbendam van een Dávid Hancko, die ‘zeker zal gaan vertrekken’ en dat ‘de mogelijkheid bestaat’ dat hetzelfde geldt voor Gernot Trauner. Achterin staat Thomas Beelen klaar als vervanger van de laatstgenoemde, maar voor Hancko zal de club zich volgens Krabbendam ‘gaan roeren op de markt van linksbenige centrale verdedigers’.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord-fans mogen nu écht gaan dromen van de komst van Eredivisie-topscorer Sem Steijn 🔗

👉 Clubicoon Willem van Hanegem heeft in de Keuken Kampioen Divisie een mogelijke versterking voor Feyenoord gevonden. 🔗

👉 Toen De Kuip zich onlangs tegen één speler keerde, nam Quilindschy Hartman het meteen op voor zijn ploeggenoot. "Een mooi gebaar.” 🔗

👉 Pascal Bosschaart doet een onthulling over zijn korte periode als interim-hoofdtrainer. "Niemand weet het, maar hij speelde een tijdje met een gebroken rib." 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗