De Kuip keert zich tegen één speler, Quilindschy Hartman grijpt meteen in

nam het tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles op voor . De doelman kreeg de hoon van het publiek over zich heen, waarna De Kuip begon te morren. Hartman gebaarde richting het publiek dat Wellenreuther gesteund moest worden.

Fouten van Wellenreuther

In de vijftiende minuut leidde een misverstand tussen Wellenreuther en Givairo Read tot een gevaarlijk moment. Uiteindelijk kreeg Wellenreuther de bal onder controle en bleef een schietkans uit voor Mathis Suray. In veertigste minuut schoot Wellenreuther de bal prompt in de voeten van Suray. Kort daarna wachtte hij lang met uittrappen toen Milan Smit op hem afkwam; Smit kon zijn uittrap nog onderscheppen, maar tot opluchting van Wellenreuther belandde die naast het doel.

“Wellenreuther zit er niet lekker in. Hij speelt heel matig, vooral aan de bal. Het meevoetballen is heel dramatisch. Ik heb ‘m weleens beter gezien aan de bal”, concludeert oud-middenvelder Karim El Ahmadi bij ESPN. Presentator Wouter Bouwman licht daarna de reactie van Hartman uit. “Je hoort na de laatste fout ook in het stadion dat er iets gebeurt. Quilindschy Hartman gebaart van: ‘Doe dit nou niet.’”

'Mooi gebaar van Hartman'

Volgens El Ahmadi hoort het gemor ‘er wel bij’. “Vooral als het twee of drie keer gebeurt. Dan kun je verwachten dat je een fluitje hoort. Maar het is een mooi gebaar van Hartman.”

