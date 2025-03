Speler van Feyenoord kon familie in één klap 'schathemeltje rijk' maken

Feyenoord had afgelopen flink winter wat concurrentie voor middenvelder , zo schetst clubwachter Mikos Gouka in het Algemeen Dagblad. De Pools international stond onder meer in de belangstelling van Leicester City, Udinese en een onbekende club uit Saudi-Arabië. Bij een overstap naar het land uit het Midden-Oosten had Moder zijn familie bovendien 'in één klap schathemeltje rijk' kunnen maken, zo klinkt het.

Moder maakte afgelopen winter voor zo'n 1,5 miljoen euro de overstap van Brighton & Hove Albion naar Feyenoord. De 25-jarige Pool van 1,91 meter lang heeft niet lang nodig gehad om zijn stempel te drukken bij de Rotterdammers, concludeert ook Gouka. "Feyenoord lijkt voor een habbekrats een topspeler te hebben ingelijfd" schrijft hij in het AD.

De houding van Moder, en het feit dat Feyenoord een goede relatie onderhoudt met Brighton, zorgden ervoor dat een en ander soepel verliep. De Pool zelf had een verandering in zijn carrière nodig en na belletjes met met Ebi Smolarek en Sebastian Szymanski is de middenvelder overtuigd. De relatief goedkope transfersom maakte de transfer nog wat eenvoudiger, schetst Gouka.

Toch had Feyenoord wel degelijk te maken met concurrentie van andere clubs. "Aan de andere kant is ook Udinese heel concreet, net als Leicester City. En lonkt er een aanbod uit Saudi-Arabië waar Moder in één klap zijn hele familie schathemeltje rijk kan maken", valt er verder te lezen in het verhaal van de clubwatcher.

Moder, die negentien maanden kampte met een zware knieblessure, lijkt bij Feyenoord te zijn herboren. Vooralsnog speelde de 33-voudig international van Polen tien wedstrijden in het shirt van Feyenoord, waarin hij eenmaal trefzeker was. Verder laat de volgens trainer Robin van Persie 'enorm slimme speler' een uitstekende indruk achter. Terwijl ook directeur Dennis te Kloese in zijn nopjes is. "Ja, het halen van Moder is geen verkeerde zet gebleken."

