Elia adviseert Feyenoord om sterspeler te verkopen: 'Ze kunnen nu de hoofdprijs vragen'

Als het aan Eljero Elia ligt neemt Feyenoord aan het einde van het seizoen afscheid van . De Braziliaanse aanvaller is bezig aan een ijzersterk seizoen, volgens de oud-speler van de Rotterdammers kan Paixão op de zomerse transfermarkt een gigantisch bedrag op gaan brengen.

Paixão (24) is bezig aan zijn derde seizoen bij Feyenoord, dat de aanvaller in 2022 voor zo'n 4,5 miljoen euro overnam van Coritiba FC. De Braziliaan is uitgegroeid tot een van de dragende krachten van het elftal en was afgelopen weekend nog de grote man in het Eredivisieduel met FC Twente, dat mede dankzij drie treffers en twee assists van Paixão met 2-6 werd verslagen. Ook in de Champions League was de aanvaller dit seizoen vaak beslissend, met onder meer de enige treffer in het thuisduel met AC Milan in de tussenronde en eerder twee assists bij de knappe 1-3 zege op Benfica in de competitiefase. Zijn ontwikkeling is ook in zijn vaderland niet onopgemerkt gebleven: Paixão zat voorafgaand aan de lopende interlandperiode voor het eerst bij de voorselectie van Brazilië, maar kreeg geen uitnodiging voor de definitieve spelersgroep.

Rijnmond gaat in gesprek met een aantal Feyenoord-kopstukken uit het verleden. Voormalig trainer Rob Jacobs geeft hoog op over de kwaliteiten van Paixão, die hij zelfs hoger aanslaat dan Oranje-international Cody Gakpo en die hij dan ook van harte aanbeveelt bij Arne Slot. "Ik denk echt dat hij Liverpool sterker maakt", zegt Jacobs. "Arne Slot moet toch ook smullen van zijn ontwikkeling? Gakpo is natuurlijk ook een fantastische speler en doet het goed bij Liverpool, maar ik vind Paixão beter. Het zou me niet verbazen als Liverpool zich gaat melden bij Feyenoord. Joh, 40 of 50 miljoen? Daar doen ze in Engeland niet moeilijk over."

Elia, die tussen 2015 en 2017 onder contract stond bij Feyenoord en in zijn laatste seizoen in Rotterdam-Zuid de landstitel binnensleepte, ziet een transfer van Paixão ook zitten. "Als ze slim zijn, laten ze hem gaan", aldus de oud-international. "Ze kunnen nu de hoofdprijs vragen. Dit is zijn derde seizoen, toch? AC Milan meldde zich ook voor Santiago Giménez vanwege zijn goals in Europa. Dat gaat ook gebeuren met Paixão", voorspelt Elia. Dat Paixão nu zó belangrijk zou worden voor Feyenoord had Elia niet zien aankomen: "Maar hij is dit seizoen echt gegroeid. Constanter, dodelijk schot, altijd dreigend en zijn teamgenoten weten hem steeds beter te vinden" wordt de Braziliaan geprezen. Toch zou Elia - die een transfersom van rond de 30 miljoen euro realistisch zou vinden - net wat lager mikken dan Liverpool en Paixão een 'tussenstap' adviseren: "Clubs net onder de Europese top, die wél kunnen verrassen. Tottenham Hotspur, Napoli, dat soort teams. Daar kan hij echt een verrassing worden. Hij moet niet te hoog mikken, anders verdwijnt hij misschien van het toneel."

