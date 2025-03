'Paixão maakt er drie, maar dit was de échte man van de wedstrijd bij Feyenoord'

werd na de wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord (2-6) verkozen tot man van de wedstrijd, maar. ook maakte aanspraak op de eretitel. Waar Paixão drie doelpunten maakte, was Read goed voor drie assists. De rechtsback krijgt grote complimenten van de analisten van ESPN.

“Read speelde fantastisch”, oordeelt Danny Koevermans. “Af en toe kiest hij voor de binnenkant, af en toe voor de buitenkant. Bij zijn voorzetten blijft hij kijken waar zijn ploeggenoot is, om hem aan te spelen. Je hebt ook rechtsbacks die blind voorzetten, maar achter zijn voorzetten zit altijd een bedoeling. Read zat volgens mij nog in de Champions League-modus. Hij deed alles op volle snelheid. Hij is echt een wapen voor Feyenoord.”

“Hij was echt top”, vervolgt de voormalig aanvaller. “De tandem Read – Paixão was vandaag fenomenaal. Paixão heeft de hattrick, maar voor mij was hij echt de man van de wedstrijd. Een moderne rechtsback.” Met name de assist bij de 0-1, een afgemeten voorzet op Ayase Ueda, kan Koevermans bekoren. “Een fantastische bal op goede snelheid, over de eerste verdediger heen.”

Zelf zegt Read lachend dat er 'te discussiëren' valt over de vraag wie de prijs voor man van de wedstrijd verdient. "Hij heeft uiteindelijk wel drie goals, dus ik ben zeker blij voor hem", zegt hij over Paixão. "Als hij hem niet maakt, heb ik de assist niet. Het is lastig te zeggen wie hem dan meer verdient."

'Derde assist was geluk'

De rechtsback licht zijn eerste assists stuk voor stuk toe. “De eerste assist is gewoon een stukje samenwerking tussen Hadj Moussa en ik. Hij geeft hem goed mee en ik weet dat Ueda bij de tweede paal staat. Ik moet hem goed neerleggen daar en dat is dan mijn taak. Bij de tweede zie ik Paixão op de zestien staan en bij de derde is het ook een goede loopactie van Paixão." En de derde, de lange bal op Paixão? “Die was eigenlijk voor Ueda bedoeld, als ik eerlijk ben.”

Read treedt in voetsporen Sneijder

Read is met zijn 18 jaar en 287 dagen de jongste speler ooit met drie assists in een Eredivisie-wedstrijd. Hij heeft Wesley Sneijder uit de geschiedenisboeken geschoten. Sneijder gaf 2003 eens drie assists in de Eredivisie op negentienjarige leeftijd.

Wie was volgens jou de échte man van de wedstrijd bij FC Twente - Feyenoord? Laden... 40% Igor Paixão 47.3% Givairo Read 5.5% Ayase Ueda 7.3% Anders, namelijk... 55 stemmen

