'Feyenoord heeft genoeg gezien en neemt na 10 wedstrijden besluit over transfer'

Feyenoord nam afgelopen zomer op huurbasis over van Juventus en bedong daarbij een optie tot koop, maar de kans dat de Uruguayaan na dit seizoen nog actief is in De Kuip, lijkt heel klein. Volgens La Gazzetta dello Sport is het zelfs ‘vrijwel zeker’ dat Feyenoord de samenwerking met González niet gaat verlengen. De 21-jarige mandekker moest de Rotterdammers achterin van meer opties voorzien, maar kwam tot op heden niet verder dan 269 minuten, verdeeld over tien wedstrijden in alle competities.

Feyenoord nam González afgelopen zomer al in een vroegtijdig stadium van de transferwindow op huurbasis over van Juventus. De Rotterdammers bedongen daarbij een koopoptie van naar verluidt zes miljoen euro, maar hij heeft geen moment kunnen laten zien dat hij dit bedrag waard is. González kon onder Brian Priske al geen potten breken en zijn perspectief is er sinds het vertrek van de Deen medio februari en de aanstelling van Robin van Persie als diens opvolger zeker niet beter op geworden. Sterker nog: González kwam onder Van Persie pas één keer in actie. Dat was een kleine twee weken geleden als invaller op bezoek bij FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

De Uruguayaan kampte in de weken daarvoor weliswaar met een rugblessure, maar ook fit kwam hij er in de eerste weken van de tweede seizoenshelft niet aan te pas. González droeg tot op heden pas tien keer het shirt van Feyenoord. In de competitie verscheen hij vooralsnog geen enkele keer aan de aftrap, in de Champions League evenmin. Wel had hij een basisplaats in de bekerwedstrijden tegen MVV en Rijnsburgse Boys, maar zowel tegen de club uit de Keuken Kampioen Divisie én tweede divisie van het amateurvoetbal maakte hij geen sterke indruk. In Maastricht leidde hij met een mislukte pass de aansluitingstreffer van MVV in en ook op bezoek bij Rijnsburgse Boys leidde zijn optreden tot kritiek.

LEES OOK: 'Feyenoord weet van geen ophouden en klopt opnieuw aan bij speler van dertig miljoen'

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Feyenoord al een besluit genomen over de toekomst van González. De Italiaanse sportkrant meldt dat de verdediger ‘een groot risico loopt’ om terug te keren naar Turijn, de stad van zijn werkgever Juventus. Volgens La Gazzetta dello Sport is het ‘vrijwel zeker’ dat González niet definitief wordt overgenomen door Feyenoord. Waar zijn toekomst dan wél ligt, zal moeten blijken. Hij heeft bij Juventus nog een contract tot de zomer van 2026. Voor de Oude Dame kwam hij nog geen enkele keer in actie. Juventus nam hem in de zomer van 2023 over van Valencia, maar verhuurde hem een paar weken later aan UC Sampdoria. Afgelopen zomer maakte hij dus op huurbasis de overstap naar Feyenoord, waar hij vooralsnog geen moment een serieuze concurrent is geweest voor Dávid Hancko.

