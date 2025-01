Trainer Rijnsburgse Boys was blij met basisplaats Feyenoord-speler, die flinke kritiek krijgt

had woensdagavond een basisplaats bij Feyenoord in de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys, maar de huurling van Juventus heeft ook op het veld van de tweede divisionist geen goede indruk kunnen achterlaten. De Uruguayaan ging in de vorige ronde al in de fout tegen MVV en ging ook bij het enige doelpunt van Rijnsburgse Boys niet vrijuit. Volgens Mikos Gouka zal de trainer van Rijnsburgse Boys blij zijn geweest met de basisplaats voor González, die op flinke kritiek van Mario Been kan rekenen.

Feyenoord huurt González dit seizoen van Juventus, maar hij is nog geen moment een échte aanwinst gebleken. Vóór de ontmoeting met Rijnsburgse Boys in de achtste finales van de KNVB-beker verscheen de verdediger pas één keer aan de aftrap. Dat was in de uitwedstrijd tegen MVV in de vorige ronde van het bekertoernooi. González zorgde er in Maastricht hoogstpersoonlijk voor dat Feyenoord nog een hete slotfase tegemoet ging. Hij speelde een breedtepass zo in de voeten van zijn tegenstander, die daar dankbaar van profiteerde en MVV terug in de wedstrijd bracht. Feyenoord trok de 1-2 voorsprong weliswaar over de streep, maar González had zichzelf geen goede dienst bewezen.

Woensdagavond mocht hij zich van Brian Priske weer vanaf het begin laten zien. Het was dus pas zijn tweede basisplaats sinds zijn overgang van Juventus naar Feyenoord. “René van der Kooij, de trainer van Rijnsburgse Boys, titelkandidaat in de tweede divisie, had de opstelling van Feyenoord bekeken en dat leverde een glimlach op bij de Maaslander die vorig seizoen met Hercules nog Ajax wist te vloeren”, zo schrijft Gouka op de website van het Algemeen Dagblad. “Dat Priske ervoor had gekozen om Dávid Hancko te vervangen door González, dat beviel Van der Kooij wel. De Uruguayaan had een ronde eerder, in december in De Geusselt tegen MVV, al laten zien qua niveau niet in de buurt te komen van de ervaren Slowaak.”

De huurling van Juventus kreeg woensdagavond een nieuwe kans van Priske, maar de twijfels bij de Deen zullen niet zijn verdwenen. “Dat González nog wel wat stappen te zetten heeft in zijn loopbaan bleek op slag van rust toen Ilias Kariouh hem simpel uitkapte en scoorde. Natuurlijk, Gjivai Zechiël had ook niet bepaald vakkundig ingegrepen toen Delano Asante het middenveld overstak, maar González had meer kunnen en moeten doen”, zo stelt Gouka. Het doelpunt van Kariouh zal González zijn zelfvertrouwen weliswaar niet hebben versterkt, maar gelukkig voor de verdediger had het geen directe gevolgen voor de wedstrijd. “Het probleem voor Van der Kooij, Rijnsburgse Boys en Kariouh: de treffer leverde slechts de 1-3 op. Feyenoord had op een lastig bespeelbaar veld het gaspedaal meteen ingetrapt en dat leverde binnen zeven minuten een 0-2 voorsprong op”, zo klinkt het.

Been niet onder de indruk

De kritiek op González liegt er desondanks niet om. Mario Been liet er na afloop geen misverstand over bestaan. “Aan de bal is het zo matig en kwaliteitsloos. Ik heb niet het idee dat hij zelf weet waar hij de ballen heen schopt. Het fysiek is er, maar ik zie niet de bravoure aan de bal”, zo zei de oud-trainer van onder meer NEC en Feyenoord bij ESPN. “Dingen oplossen, overal zit hij net naast. Het is allemaal iets van niets, daarom is het hopen dat Háncko en Gernot Trauner fit blijven. Deze jongen is er nog niet. Ik weet dat hij pas 21 jaar is, van Juventus komt en vorig jaar nog bij Sampdoria gespeeld heeft, maar ik zie niets waarvan ik denk dat dit iets gaat worden”, zo klonk het.

Been is zeker niet de eerste die kritiek levert op González. Hans Kraay junior was vorige week in het programma De Oranjewinter nog zeer stellig over de Zuid-Amerikaan. Mocht Feyenoord Háncko deze maand verkopen en González naar voren schuiven als vervanger, dan kan de club volgens Kraay jr. de tweede plaats al helemaal vergeten. De Rotterdammers staan momenteel vierde in de Eredivisie. De achterstand op nummer twee Ajax is door de nederlaag tegen FC Utrecht van afgelopen zondag opgelopen tot zeven punten. Op zondag 2 februari staan de eeuwige rivalen tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA.

Rijnsburgse Boys doet wat terug 👀



Rijnsburgse Boys 1️⃣-3️⃣ Feyenoord#RBBFEY — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2025

