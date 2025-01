'Gernot Trauner kan Feyenoord in januari op huurbasis verlaten'

Hoffenheim is in de zoektocht naar verdedigende versterking uitgekomen bij onder meer . Dat meldt het Duitse Kicker althans. De 32-jarige verdediger was de afgelopen jaren een belangrijke kracht bij Feyenoord, maar heeft het dit seizoen mede door blessureleed erg lastig. Hoffenheim hoopt van de situatie te kunnen ‘profiteren’ en hem tot en met het einde van dit seizoen te kunnen huren van Feyenoord.

De Rotterdammers telden in de zomer van 2021 een kleine twee miljoen euro neer voor de komst van Trauner, die zich in De Kuip razendsnel ontpopte tot stabiele en betrouwbare kracht én publiekslieveling. Trauner bereikte tijdens zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid de finale van de UEFA Conference League en hield een jaar later de kampioensschaal omhoog. De Oostenrijker worstelde vorig seizoen echter al met zijn fitheid en dat is in de huidige jaargang niet anders. Hij kwam onder Brian Priske pas dertien keer in actie.

Artikel gaat verder onder video

Trauner heeft nog een contract tot de zomer van 2026, waardoor zijn toekomst langzaam maar zeker een item begint te worden. Dat is in Duitsland dus al het geval. Volgens Kicker geloven de Oostenrijkers bij Hoffenheim dat Trauner, ondanks het feit dat hij bij Feyenoord zeer ‘onregelmatig’ speelt, meteen een ‘stabiliserende factor’ kan zijn. Hoffenheim heeft behoefte aan een stabiele kracht achterin, want het staat er allesbehalve goed voor in eigen land. De ploeg van trainer Christian Ilzer - ook een Oostenrijker - vindt zich momenteel terug op de vijftiende plaats, met slechts één punt meer dan Heidenheim.

LEES OOK: ‘Feyenoord ziet interesse in sterkhouder verdwijnen door te hoge vraagprijs’

“De rechtsbenige speler beschikt in ieder geval over voldoende ervaring en leiderschapskwaliteiten”, zo klinkt het over Trauner. Hoffenheim hoopt de verdediger naar verluidt eventueel voor de rest van het seizoen te kunnen huren van Feyenoord. Een definitieve transfer behoort voor Hoffenheim niet tot de mogelijkheden. Dat heeft te maken met Ozan Kabak. Hij staat momenteel aan de kant met een zware knieblessure, maar wordt in de loop van het voorjaar terug verwacht. Volgens Kicker mag de Turk ‘geen nieuwe concurrent voor de langere termijn krijgen’.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske begint 2025 met grote verandering

Feyenoord-trainer Brian Priske maakt werk van een goed voornemen voor het nieuwe jaar.