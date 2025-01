‘Feyenoord ziet interesse in sterkhouder verdwijnen door te hoge vraagprijs’

Feyenoord hoeft zich geen zorgen te maken om een vertrek van naar Red Bull Salzburg. De nummer vijf van de Oostenrijkse Bundesliga vindt de verdediger van de Rotterdammers namelijk te duur, zo stelt Salzburger Nachrichten.

Begin december kwam naar buiten dat Red Bull Salzburg in de zoektocht naar ervaring was uitgekomen bij Trauner. De Oostenrijker gold als een van de voornaamste opties om de defensie van de Champions League-deelnemer te versterken, samen met voormalig Ajacied Maximilian Wöber. Wel bestond er twijfel over de fitheid van de Feyenoorder.

Halverwege december bracht 1908.nl naar buiten dat het navraag had gedaan bij relevante bronnen over de interesse van Salzburg voor Trauner. “Diverse bronnen melden dat er geen sprake is geweest van enige formele of informele toenadering vanuit Red Bull Salzburg”, klonk het destijds. Daarnaast zou ‘niemand gebaat zijn bij’ het verspreiden van geruchten over een vertrek van Trauner.

Trauner is te duur

Inmiddels weet Salzburger Nachrichten dat de belangstelling van Red Bull Salzburg voor zowel Trauner als Wöber is weggeëbd. Beide spelers zijn volgens de regionale krant namelijk te duur voor de nummer vijf van Oostenrijk. Daarmee lijkt het erop dat Feyenoord ook in de tweede seizoenshelft gewoon over Trauner kan beschikken.

