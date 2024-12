1908.nl komt met duidelijke update over geruchten rond transfer Trauner

Een transfer van naar Red Bull Salzburg is niet aan de orde, zo weet 1908.nl. De Oostenrijker werd gelinkt aan een vertrek bij Feyenoord, maar de nummer vijf van Oostenrijk heeft zich op geen enkele manier gemeld in De Kuip.

Begin december bracht Kurier naar buiten dat Trauner op het lijstje staat bij Red Bull Salzburg om ervaring toe te voegen aan de zeer jonge selectie van de maandag ontslagen Pepijn Lijnders. De Oostenrijkers waren in november een tegenstander van Feyenoord in de Champions League en boekten in Rotterdam een 1-3 zege.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: René van der Gijp geniet enorm van wijziging bij Feyenoord

Naar aanleiding van de geruchten rondom Trauner besloot 1908.nl navraag te doen bij relevante bronnen. “Diverse bronnen melden dat er geen sprake is geweest van enige formele of informele toenadering vanuit Red Bull Salzburg”, leest het. De bronnen geven verder aan dat ‘niemand gebaat is bij’ het verspreiden van geruchten over een vertrek van Trauner.

LEES OOK: Perez staat versteld van Feyenoord: ‘Ongelooflijk dat ze Priske dit laten doen’

Feyenoord werkt niet mee aan transfer

Waar er dus geen sprake is van interesse vanuit Salzburg voor Trauner, is Feyenoord ook niet voornemens om mee te werken aan een eventuele andere winterse overstap. De clubleiding ziet de Oostenrijker namelijk als een van de sterkhouders. Daarnaast geldt hij als rolmodel voor de jongere spelers.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Liverpool wil na de succesvolle komst van Arne Slot mogelijk opnieuw zaken gaan doen met Feyenoord.