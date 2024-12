Perez staat versteld van Feyenoord: ‘Ongelooflijk dat ze Priske dit laten doen’

Kenneth Perez snapt niet dat Feyenoord toelaat dat Brian Priske steevast voor onder de lat kiest. Volgens de analist is namelijk beter, terwijl hij ook zijn leeftijd mee heeft. Daarmee vertegenwoordigt de doelman meer waarde dan zijn Duitse concurrent.

De discussie rondom de plek onder de lat bij Feyenoord is al het hele seizoen gaande. Nadat Wellenreuther er tegen Ajax (0-2) eind oktober niet goed uitzag, besloot Priske hem te vervangen en Bijlow weer op te stellen. Het jeugdproduct van de Rotterdammers hield klachten over aan zijn eerste wedstrijd terug in de basis, waarna hij nog altijd niet terugkeerde. Afgelopen zaterdag ging Wellenreuther weer in de fout in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (5-2), waarna de frustratie bij Priske merkbaar was.

Hoewel de Deen zijn doelman in bescherming nam en ernaar hintte dat hij niet van plan is te rouleren onder de lat, kwam maandag naar buiten dat Priske toch overweegt Bijlow minuten te geven in de bekerwedstrijd tegen MVV van dinsdag. Perez is van mening dat de oefenmeester de 26-jarige doelman daarna ook in de basis moet laten staan, zo stelt hij bij Voetbalpraat.

Feyenoord had in moeten grijpen

Dat Wellenreuther überhaupt dit seizoen de rol van eerste doelman heeft mogen vervullen, kan Perez totaal niet bij. “Ik vind het ongelooflijk dat Feyenoord hem dit heeft laten doen”, spreekt de analist zijn verbazing uit. “Bijlow heeft de leeftijd, de transferwaarde…” Daarin ziet de voormalig prof een gelijkenis met Ajax, waar Francesco Farioli dit seizoen de voorkeur geeft aan Remko Pasveer boven Diant Ramaj. “Onbegrijpelijk dat dat toegelaten wordt.”

