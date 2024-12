Feyenoord-fans zijn unaniem: Priske moet nieuwe speler inschrijven voor Champions League

krijgt de nodige complimenten tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo. De rechtsback was goed voor de assist op Dávid Hancko bij de 4-1 en viel ook op met zijn felle tackles en doelgerichtheid.

De achttienjarige Read had tegen Heracles zijn zevende basisplek van het seizoen in de Eredivisie. Hij gaf een fraaie voorzet op Hancko voorafgaand aan diens doelpunt en was zelf ook meermaals dicht bij een treffer. Twee keer werd een schot van Read geblokt; later scoorde hij wel, maar werd het doelpunt afgekeurd vanwege een handsbal van ploeggenoot Antoni Milambo.

Artikel gaat verder onder video

Minuten in Europese wedstrijden maakte Read dit seizoen niet voor Feyenoord 1, want hij is niet speelgerechtigd voor de Champions League. Veel fans van Feyenoord vragen zich af waarom Read niet is ingeschreven en hopen dat daar, voorafgaand aan de knock-outfase, verandering in komt. Dan mag trainer Brian Priske een nieuwe spelerslijst indienen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Liverpool wil na de succesvolle komst van Arne Slot mogelijk opnieuw zaken gaan doen met Feyenoord.