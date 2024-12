Priske geeft duidelijkheid over eerste doelman na nieuwe fout Wellenreuther

Brian Priske lijkt niet van plan om te slachtofferen bij Feyenoord. De Duitse goalie ging zaterdagavond tegen Heracles Almelo (5-2) weer in de fout bij een tegentreffer, waardoor de roep om toeneemt. Toch neemt Priske zijn doelman na de wedstrijd in bescherming.

De discussie rondom de plek onder de lat bij Feyenoord is al het hele seizoen gaande. Nadat Wellenreuther er tegen Ajax (0-2) eind oktober niet goed uitzag, besloot Priske hem te vervangen en Bijlow weer op te stellen. Het jeugdproduct van de Rotterdammers hield klachten over aan zijn eerste wedstrijd terug in de basis, waarna hij nog altijd niet terugkeerde.

Hoewel Wellenreuther Feyenoord met regelmaat op de been weet te houden met goede reddingen, gaat hij ook regelmatig de fout in. Zo ook zaterdag, toen Shiloh ’t Zand kon scoren na een zwakke pass van de doelman op Quinten Timber. Na afloop van de wedstrijd wordt Priske op de persconferentie geconfronteerd met deze nieuwe fout. “Het is absoluut iets dat me irriteert”, stelt de oefenmeester.

“Het is heel duidelijk dat Timon de verkeerde keuze maakt om Timber in te spelen”, veroordeelt Priske de actie van Wellenreuther. Nu zal Feyenoord gaan analyseren hoe zo’n goal als die van ’t Zand in de toekomst kan worden voorkomen. “We kijken naar alle spelers, inclusief Timon en de anderen.” Ondanks de fout, lijkt de Duitser wel zeker van zijn basisplaats. “Ik denk dat je altijd over veel dingen nadenkt, maar uiteindelijk vertrouw ik op Timon. Ondanks dit incident heeft hij, denk ik, een goede wedstrijd gespeeld.”

