Igor Paixão meldt zich 's nachts op Instagram om Feyenoord-fans gerust te stellen

Feyenoord-supporters lijken zich geen zorgen te hoeven maken over . De Braziliaan moest zich zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo al in de eerste helft noodgedwongen laten vervangen en dat leek met de topper tegen PSV op komst slecht nieuws, maar de zorgen heeft hij op zijn Instagram grotendeels weggenomen.

Paixão is dit seizoen een van de absolute uitblinkers bij Feyenoord. De aanvaller kwam tot zaterdagavond in 22 wedstrijden in actie en was daarin goed voor vijf doelpunten en dertien assists. Paixão maakte eerder deze week nog een schitterend doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Sparta Praag in de Champions League. Hij verscheen ook in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo aan de aftrap, maar liep in de eerste helft een blessure op en verliet al na twintig minuten het veld.

Dat leek slecht nieuws, acht dagen voor de kraker tegen PSV in Eindhoven. “Het lijkt niet ernstig, maar we moeten nog even afwachten”, zo nam Feyenoord-trainer Brian Priske op de persconferentie de serieuze zorgen al weg. Paixão zelf heeft ook van zich laten horen. Hij richtte zich op zijn Instagram tot zijn achterban. “Om iedereen die me een berichtje heeft gestuurd gerust te stellen, het gaat goed met me! Ik zal snel terug zijn om jullie plezier te geven”, zo leest het.

Of dit betekent dat Paixão dinsdag in de bekerwedstrijd tegen MVV alweer in actie kan komen, zal nog moeten blijken. Maar het duel met PSV in Eindhoven lijkt in ieder geval niet in gevaar te komen.

