Brian Priske neemt risico met Quinten Timber: 'We hebben het erover gehad'

Feyenoord boekte zaterdagavond een 5-2 overwinning op Heracles Almelo en beleefde daarmee in de competitie in ieder geval een goede generale voor de topper tegen PSV van volgende week zondag. Daarin kan Brian Priske vooralsnog ‘gewoon’ een beroep doen op . De Deen nam toch wat risico met zijn aanvoerder, die al een tijdje op scherp staat en bij een gele kaart tegen Heracles geschorst was geweest voor het duel in Eindhoven.

Timber werd na het vertrek van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig aan het einde van de afgelopen transferwindow benoemd tot nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De middenvelder was het seizoen sowieso al goed begonnen en blijft, ondanks zijn mindere vorm, een van de aanjagers in het elftal van Priske. Timber speelt met veel energie en is altijd fel in de duels. Daardoor loopt hij nog wel eens tegen een gele kaart aan. Dat overkwam hem in de Eredivisie dit seizoen al vier keer, wat betekent dat hij bij een volgende gele kaart een wedstrijd schorsing moet uitzitten.

Met die wetenschap verscheen Timber zaterdagavond tegen Heracles Almelo ‘gewoon’ aan de aftrap. “We hebben het daarover gehad. Ik had vorig seizoen hetzelfde, volgens mij rond februari dat ik heel lang op scherp stond. Nu sta ik ook al een tijdje op scherp, dus elke wedstrijd is een risico”, zo reageerde de aanvoerder van Feyenoord na afloop van het duel met Heracles voor de camera van ESPN. Zaterdagavond was het nog iets meer een risico dan de afgelopen weken, gezien het belang van de wedstrijd tegen PSV van volgende week. “Ik ben niet teveel bezig met de volgende wedstrijd. Ik heb het er met de trainer over gehad en ik heb geen gele kaart gepakt”, aldus Timber, die er in Eindhoven dus ‘gewoon’ bij zal zijn, tenzij hij woensdag in de bekerwedstrijd tegen MVV een directe rode kaart pakt.

Wie ging er in de fout bij de 2-1?

Feyenoord beleefde een redelijk gemakkelijke avond tegen Heracles. De Rotterdammers kwamen in het eerste half uur weliswaar niet tot scoren, maar een dubbelslag van Santiago Giménez leek hen alsnog een comfortabele voorsprong bij rust te bezorgen. Heracles maakte een paar minuten voor de pauze echter de aansluitingstreffer. De analisten van ESPN wezen Timon Wellenreuther aan als schuldige. De doelman wilde Timber aanspelen, maar de aanvoerder verloor de bal en zag die luttele tellen later in het doel liggen. Volgens Timber gingen zowel hij als Wellenreuther niet vrijuit. “Als ik naar mezelf kijk, dan kan ik vooral met mijn kracht de bal daar niet verliezen. Dat is dus een beetje hoe ik het bekijk. Ik heb het nog niet teruggezien, maar zo voelde ik het in de wedstrijd”, zo klinkt het.

De fout van Wellenreuther en Timber kwam Feyenoord niet duur te staan. Giménez maakte nog vóór het rustsignaal zijn derde van de avond en Feyenoord maakte er al vroeg in de tweede helft 4-1 van. De ploeg van Priske zou uiteindelijk met 5-2 winnen. Feyenoord deed dus wat het moest doen: profiteren van de nederlaag van PSV in Heerenveen. Het verschil tussen PSV en Feyenoord is nu zeven punten, maar de Rotterdammers kunnen dat volgende week in Eindhoven verkleinen tot vier.

