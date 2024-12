Uitlatingen Van der Vaart over Timber worden totaal niet begrepen: 'Hele vreemde opmerking'

Mario Been heeft met grote verbazing zitten luisteren naar de uitlatingen van Rafael van der Vaart over . De middenvelder is sinds dit seizoen de eerste aanvoerder van Feyenoord en ook voetballend een van de dragende krachten in het elftal van trainer Brian Priske, maar Van der Vaart is van mening dat de Deen hem de aanvoerdersband moet afnemen. Been vindt het ‘een hele vreemde opmerking’ van de voormalig Oranje-international.

Timber maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord. Na een wisselvallig eerste seizoen in Rotterdam-Zuid groeide hij tijdens zijn tweede seizoen uit tot steunpilaar in de ploeg van toenmalig trainer Arne Slot. De ontwikkeling van Timber bleef niet onopgemerkt. Ronald Koeman haalde de middenvelder bij het Nederlands elftal en liet hem begin dit kalenderjaar debuteren in een vriendschappelijke interland tegen Duitsland. Timber lag op koers om mee te gaan naar het EK in Duitsland, maar fysieke problemen zetten helaas voor de middenvelder een streep door deelname.

De voormalig Ajacied kon zich daardoor wel richten op zijn herstel én derde seizoen bij Feyenoord. De club moest na het vertrek van Lutsharel Geertruida aan het einde van de transferwindow een nieuwe aanvoerder aanwijzen. De keuze van Priske viel uiteindelijk op Timber. De middenvelder begon sterk aan het seizoen en was in oktober nog basisspeler bij het Nederlands elftal, maar had het de afgelopen tijd lastig in het shirt van Feyenoord. Volgens Van der Vaart kan dat niet los worden gezien van het aanvoerderschap. “Je moet hem de band afnemen. Hij denkt nu aan andere dingen. Ik ben zelf ook aanvoerder geweest, daar kwamen allemaal dingen bij kijken waar ik helemaal geen zin in had”, zo zei Van der Vaart maandagavond in het programma Rondo op Ziggo Sport.

De opmerkingen van Van der Vaart kwamen woensdagavond na afloop van de ontmoeting tussen Feyenoord en Sparta Praag in de Champions League aan bod in het programma Voetbalpraat van ESPN. “Van der Vaart en Sneijder zeiden van de week dat die aanvoerdersband veel te strak om zijn arm zit en dat je een middenvelder moet laten lopen, creatief moet laten zijn en dat Feyenoord hem die band moet afnemen want het maakt hem alleen maar minder”, zo begon Jan Joost van Gangelen. Wesley Sneijder was het overigens niet eens met Van der Vaart dat Timber zijn band moet inleveren. “Timber is vanaf begin dit seizoen de motor op het middenveld, maar hij is niet topfit”, zo zei Sneijder maandagavond.

Been begrijpt niets van Van der Vaart

Been is het in ieder geval totaal niet eens met Van der Vaart. “Ik vond het echt een hele vreemde opmerking, want ik vind dat als er nou één iemand het verdient om aanvoerder te zijn, dan is hij het wel. Hij gaat voorop in de strijd, ook hoe hij dingen verwoord na afloop van de wedstrijd. Een voorbeeldig international, wil altijd hard werken”, aldus de oud-trainer van onder meer Feyenoord, die zag dat Timber het de laatste weken wat lastiger had, maar tegelijkertijd wijst op de schop die de middenvelder kreeg in de uitwedstrijd tegen Almere City. “Daarna is hij meegegaan met het Nederlands elftal, wat hij misschien beter niet had kunnen doen. Maar toen zag je ook weken dat hij gewoon niet honderd procent fit was. Dat zag je ook tegen RKC in de laatste fase, dat hij een beetje achter situaties aanliep.”

Timber speelde woensdagavond tegen Sparta Praag echter weer op de topper van zijn kunnen, zo zag Been. “Je zag dat hij echt weer honderd procent ging, ballen veroverde en sterk was. De aanvoerdersband heeft er dus helemaal niets mee te maken”, zo klonk het. Daar kon Karim El Ahmadi zich wel in vinden. “Ik vind juist dat hij nog meer is gegroeid met de aanvoerdersband om. Vorig seizoen was hij ook goed, maar je ziet nu wel dat hij de hele wedstrijd bezig is met zijn medespelers. Ik denk dat dat echt wel door de aanvoerdersband komt. De manier hoe hij speelt, dan moet je wel echt fit zijn. Bij hem zie je gelijk of hij wel of niet helemaal fit is”, aldus de voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en FC Twente.

