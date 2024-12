Sneijder en Van der Vaart komen met rigoureuze voorstellen voor 'het probleem van Feyenoord'

Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zien beiden dat het momenteel niet loopt bij , de middenvelder van Feyenoord. Qua oplossing komen de voormalig internationals met compleet verschillende ideeën.

Feyenoord speelde afgelopen weekend tegen RKC Waalwijk volgens trainer Brian Priske de slechtste wedstrijd onder zijn leiding. Tijdens Rondo wijst Sneijder dan naar de aanvoerder van de Rotterdammers, als een belangrijke reden hiervoor. "Ik denk dat het probleem bij Feyenoord is: Timber is de motor van de op het middenveld. Ik denk nu alleen te zien dat hij niet fit is. Ik herken dat van mezelf van vroeger, als je niet helemaal fit bent, gaat het in je kop zitten. Dan kan je niet maximaal presteren en zoals iedereen verwacht dat je presteert."

Van der Vaart komt dan met een duidelijk voorstel. "Weet je wat je moet doen? Je moet zijn aanvoerdersband afnemen." Sneijder ziet dat niet zitten. "Ik weet niet of je zo bruut moet zijn. Hij moet er even een week of twee, drie tussenuit." Niet op vakantie, benadrukt Sneijder lachend. "Nee, dat mag Pierre (van Hooijdonk, red.) roepen."

Van der Vaart legt zijn gedachtegang uit. "Dat is niet bruut. Hij moet nu aan te veel denken, hij is creatief. Je moet hem niet aanvoerder maken. Ik ben ook aanvoerder geweest, kwamen dingen bij kijken, daar had ik helemaal geen zin in. Dat met die fitheid van jou (Sneijder, red.), dat heeft met de aanvoerdersband te maken." Van der Vaart denkt dat Timber topfit is, maar daar kan Sneijder zich niet in vinden. "Hij is uitgevallen, twee wedstrijden geleden zat hij 38 keer op de grond. Hij is niet topfit."

